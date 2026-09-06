Se terminó la ilusión: Tomás Etcheverry fue eliminado y cerró su mejor participación en el US Open

El tenista argentino se vio superado por el estadounidense Alex Michelsen, que lo tachó en sets corridos en Nueva Jork, y se despidió en octavos de final.

Tomás Etcheverry perdió ante el estadounidense Alex Michelsen por 7-6 (6), 6-4 y 6-4 y quedó eliminado en los octavos de final del US Open. Así, se despidió del último Grand Slam del año después de haber conseguido en Flushing Meadows su mejor actuación en el torneo.

El argentino tuvo enfrente a un Michelsen que supo aprovechar los momentos importantes y terminó imponiéndose en sets corridos. El local, ubicado en el puesto 46° del ranking ATP, ahora espera por el ganador del duelo entre Daniil Medvedev y Frances Tiafoe para conocer a su próximo rival en los cuartos de final.

That first quarterfinal feeling for Alex Michelsen! pic.twitter.com/C3dt7qsZAh — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026 El premio consuelo que tendrá Tomás Etcheverry tras la eliminación Más allá del golpe de la derrota, Etcheverry se lleva una importante recompensa de su paso por Nueva York. Gracias a la actuación alcanzada, el tenista de La Plata avanzará tres posiciones en el ranking mundial y, desde este lunes, aparecerá en el puesto 29°. Un nuevo salto para un jugador que sigue consolidándose entre los mejores del circuito.

El camino hasta los octavos había incluido una victoria argentina en el duelo de tercera ronda: Etcheverry había dejado en el camino a Mariano Navone. De esa manera, alcanzó por primera vez esta instancia en el US Open y mejoró ampliamente sus anteriores presentaciones en dicho Grand Slam.