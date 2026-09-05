El impactante dato que dejó el triunfo de Etcheverry en el US Open

Tomás Etcheverry alcanzó por primera vez los octavos de final del US Open y su victoria ante Mariano Navone dejó algo más que un avance personal . El argentino se convirtió en el primer tenista nacional en alcanzar la cuarta ronda del torneo desde 2021, cuando Diego Schwartzman logró superar esa instancia en Nueva York.

El resultado también le permitió a Etcheverry llegar por segunda vez en su carrera a la segunda semana de un Grand Slam. La anterior había sido en Roland Garros, donde alcanzó los cuartos de final en 2023. Ahora tendrá la posibilidad de continuar su recorrido en el último Major de la temporada.

Además, el cruce ante Navone tuvo un condimento particular para el tenis argentino. Fue el primer enfrentamiento entre dos compatriotas en una tercera ronda o instancia posterior de un Grand Slam desde el US Open 2012, cuando Juan Martín Del Potro derrotó a Leonardo Mayer.

El avance también tiene relevancia por la poca frecuencia con la que los argentinos han conseguido llegar a esta instancia en el US Open durante los últimos años. Schwartzman había sido el último en hacerlo, en 2021, mientras que Etcheverry ahora tomó su lugar en los registros de la presente década.

A nivel individual, el platense atraviesa además una temporada en la que acumula 26 victorias y 11 derrotas. Ese registro lo ubica como el segundo argentino con más triunfos en 2026, detrás de Francisco Cerúndolo, que suma 30, y junto a Thiago Tirante, también con 26.

El propio Etcheverry destacó la importancia de volver a instalarse en la segunda semana de un Grand Slam y valoró especialmente poder compartir este momento con su familia.

“Para mí es super especial llegar de nuevo a la segunda semana de un Grand Slam. Encontrarme de vuelta con mi tenis, con mi familia que me está apoyando… está mi papá viéndome por primera vez en el año, y me apoya como cuando era chiquito, sub10, sub12 e íbamos en auto a los torneos y hoy estamos en la segunda semana del US Open, por eso estoy feliz”, relató.

Un duelo argentino que no se repetía desde Del Potro

El partido frente a Navone tuvo, además, un antecedente estadístico particular. Para encontrar el último duelo entre dos argentinos desde la tercera ronda en adelante de un Grand Slam había que retroceder hasta 2012, cuando Del Potro se impuso ante Mayer precisamente en el US Open.

Etcheverry ahora tendrá por delante un nuevo desafío en Flushing Meadows. En los octavos de final se enfrentará al estadounidense Alex Michelsen, quien derrotó al español Daniel Mérida por 7-6 (5), 6-4 y 6-3 para avanzar a la siguiente instancia.