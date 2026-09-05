¡Batacazo! Fran Cerúndolo remontó un partidazo ante Fritz y se metió en los octavos de final del US Open

Cerúndolo volvió a ganar un partidazo de cinco sets ante el estadounidense para alcanzar los octavos de final del US Open por primera vez en su carrera.

Francisco Cerúndolo volvió a quedar al borde del abismo, tuvo que disputar otro partido de cinco sets y, una vez más, encontró la manera de cambiar la historia. El porteño, 25° del ranking mundial, derrotó al estadounidense Taylor Fritz, 10° del escalafón y uno de los grandes favoritos del público local, por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 para protagonizar uno de los grandes triunfos argentinos en el US Open.

Francisco Cerúndolo se metió en los octavos de final del US Open La victoria llegó después de 3 horas y 41 minutos de una batalla intensa en el estadio Arthur Ashe. Cerúndolo ya había necesitado cinco sets para superar a Jan-Lennard Struff en la segunda ronda y volvió a atravesar el mismo escenario ante Fritz. La diferencia es que esta vez el desafío era todavía mayor: enfrente estaba el décimo preclasificado y un jugador que contaba con el respaldo de buena parte de las tribunas.

Francisco Cerúndolo se metió entre los 16 mejores del US Open. EFE Pero Fran volvió a responder cuando más lo necesitaba. Su derecha comenzó a encontrar profundidad y velocidad, el saque apareció en los puntos importantes y el argentino logró cambiar completamente el desarrollo después de quedar dos sets abajo. Con paciencia y una enorme fortaleza mental, se llevó el tercer parcial, equilibró el encuentro en el cuarto y terminó dando el golpe definitivo en el quinto.

Cerúndolo también tuvo que convivir con algunos momentos de desconexión y con la tensión que suele generarle su propio juego. Sin embargo, esta vez logró dejar esos pasajes atrás y encontrar su mejor versión cuando el partido lo exigía. Esa reacción fue determinante para conseguir una remontada que lo mete, por primera vez en su carrera, entre los 16 mejores del último Grand Slam de la temporada.