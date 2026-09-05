En vivo: San Lorenzo, ya sin Gorosito en el banco, empata sin goles ante Talleres de Córdoba
El Ciclón juega en Boedo bajo la conducción interina de Walter Perazzo. Omar De Felippe se estrena como DT del Matador tras la ida de Sampaoli.
En medio del caos, San Lorenzo choca ante Talleres de Córdoba en el Nuevo Gasómetro por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El Ciclón es dirigido por Walter Perazzo, quien tomó las riendas de manera interina tras el despido de Néstor Gorosito. Ruben Darío Insua asumirá en las próximas horas y tendrá su tercer ciclo en el club. Por su parte, Omar De Felippe hace su debut como flamante DT del Matador tras la renuncia de Jorge Sampaoli.