Preocupación en la AFA: fuerte novedad en la Selección argentina tras el retiro de Messi

La renovación del entrenador de la Selección argentina atraviesa un momento crítico y quedó complicada a poco más de tres meses del final de su contrato.

La renovación de Lionel Scaloni se complicó y en la AFA ya existe preocupación por su continuidad en la Selección argentina.

La continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina encendió las alarmas en la AFA. Según revelaron, la renovación del técnico, cuyo contrato finaliza en poco más de tres meses, quedó complicada y el escenario cambió respecto del optimismo que existía hasta el viernes.

“Lo que me reconocen a mí es que la renovación de Scaloni está complicada a poco más de tres meses del fin del contrato del técnico, hoy subcampeón del mundo”, explicó Gustavo Yarroch en radio La Red. El periodista aclaró que, de acuerdo con sus fuentes, el inconveniente no estaría relacionado con una cuestión económica, sino con diferencias vinculadas al proyecto.

Alarma en la AFA: la renovación de Lionel Scaloni quedó complicada Se complicó la renovación de Lionel Scaloni Radio La Red La información también apunta a una posible modificación dentro del cuerpo técnico. Yarroch aseguró que Walter Samuel tendría intenciones de comenzar su carrera como entrenador principal y dejar de desempeñarse como integrante del cuerpo técnico de Scaloni. De todos modos, no vinculó directamente esta situación con las dificultades para renovar al actual entrenador de la Albiceleste.

Otro dato que generó sorpresa en el entorno de la Selección fue la ausencia de un mensaje público del siempre muy activo en las redes sociales Claudio “Chiqui” Tapia para Scaloni en el octavo aniversario de su asunción al frente del equipo. El detalle llamó la atención en medio de las negociaciones por la continuidad del entrenador.