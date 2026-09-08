La ejemplar sanción de la Liga Senior al equipo y al jugador de San Miguel que noqueó a un árbitro asistente ante Racing

La agresión se dio durante un partido de fútbol senior y obligó a la suspensión del partido.

La Liga Senior del Fútbol Argentino actuó con máxima dureza luego del violento episodio ocurrido el lunes en el predio Tita Mattiussi. El partido estaba 3-3 cuando un futbolista de San Miguel agredió al asistente Pablo Valles y provocó la suspensión del encuentro. Luego de una reunión de urgencia entre la Comisión Directiva y los representantes de los equipos de la Primera División +35, la entidad resolvió aplicar dos sanciones de máxima gravedad por los hechos ocurridos durante el partido entre Racing y San Miguel.

Según el comunicado oficial difundido este martes, el jugador Raúl Hernán García fue expulsado de manera definitiva y perpetua de toda competencia, torneo o actividad organizada por la Liga. De esta manera, el futbolista no podrá volver a participar de ningún certamen bajo la órbita de la organización.

El comunicado oficial de la Liga Senior del Fútbol Argentino La segunda medida alcanzó directamente a San Miguel: el equipo fue expulsado de manera inmediata e irrevocable de todas las competencias oficiales de la Liga Senior. La decisión fue tomada de manera unánime por los integrantes de la categoría, en respuesta a un episodio que generó un fuerte repudio dentro del fútbol senior.

El hecho se produjo a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando Racing y San Miguel igualaban 3-3 en el predio Tita Mattiussi. Luego de una infracción marcada por el asistente Pablo Valles, un jugador del conjunto visitante se dirigió hacia el árbitro y lo golpeó salvajemente en el rostro. El partido fue suspendido de inmediato y el asistente debió recibir atención médica.