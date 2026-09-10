Una tenista argentina se retiró del US Open tras jugar solo 17 minutos y recibió una fuerte multa: el motivo

Luisina Giovannini apenas pudo jugar un puñado de minutos en US Open, pero recibió una fuerte sanción económica que terminó siendo mucho más dura.

Luisina Giovannini tuvo un fugaz paso por el US Open y recibió un duro golpe económico. La tenista argentina, de 19 años, se retiró apenas 17 minutos después de comenzar su partido ante la italiana Lucia Bronzetti, séptima preclasificada de la clasificación, cuando perdía 5-0. La cordobesa manifestó que no podía continuar por una lesión y, posteriormente, fue sancionada con una multa de 20.000 dólares.

El motivo por el cual Luisina Giovannini recibió una multa de 20.000 dólares tras jugar solo 17 minutos en el US Open La penalización representa el 62,5% de los 32.000 dólares que le correspondían por disputar la primera ronda de la qualy. Hasta el momento de su retiro, Bronzetti había ganado 21 de los 29 puntos jugados, mientras que Giovannini solamente había conseguido ocho. El árbitro aplicó la denominada regla First-Round Performance, contemplada por la organización de los Grand Slam para evaluar si una actuación alcanza los estándares profesionales exigidos.

El reglamento establece distintos factores que pueden ser considerados para aplicar este tipo de sanciones, entre ellos no completar el partido, la actividad competitiva durante las semanas anteriores, un retiro en el torneo previo o la utilización de un ranking protegido o especial. En el caso de Giovannini, la argentina llevaba un vendaje en el tobillo izquierdo y explicó que arrastraba un problema físico. Además, su último partido antes de viajar a Nueva York había sido dos meses antes, en Wimbledon.

El árbitro aplicó la denominada regla First-Round Performance a Luisina Giovannini, tenista argentino que jugó 17 minutos en el US Open. La decisión, cabe aclarar, no significa que los responsables del torneo hayan determinado que la lesión fuera falsa. La sanción estuvo vinculada con la evaluación de su actuación bajo los parámetros establecidos por la normativa. De esta manera, un partido que apenas duró unos minutos terminó representando un fuerte impacto económico para la joven tenista argentina.