Una tenista argentina se retiró del US Open tras jugar solo 17 minutos y recibió una fuerte multa: el motivo
Luisina Giovannini apenas pudo jugar un puñado de minutos en US Open, pero recibió una fuerte sanción económica que terminó siendo mucho más dura.
Luisina Giovannini tuvo un fugaz paso por el US Open y recibió un duro golpe económico. La tenista argentina, de 19 años, se retiró apenas 17 minutos después de comenzar su partido ante la italiana Lucia Bronzetti, séptima preclasificada de la clasificación, cuando perdía 5-0. La cordobesa manifestó que no podía continuar por una lesión y, posteriormente, fue sancionada con una multa de 20.000 dólares.
El motivo por el cual Luisina Giovannini recibió una multa de 20.000 dólares tras jugar solo 17 minutos en el US Open
La penalización representa el 62,5% de los 32.000 dólares que le correspondían por disputar la primera ronda de la qualy. Hasta el momento de su retiro, Bronzetti había ganado 21 de los 29 puntos jugados, mientras que Giovannini solamente había conseguido ocho. El árbitro aplicó la denominada regla First-Round Performance, contemplada por la organización de los Grand Slam para evaluar si una actuación alcanza los estándares profesionales exigidos.
El reglamento establece distintos factores que pueden ser considerados para aplicar este tipo de sanciones, entre ellos no completar el partido, la actividad competitiva durante las semanas anteriores, un retiro en el torneo previo o la utilización de un ranking protegido o especial. En el caso de Giovannini, la argentina llevaba un vendaje en el tobillo izquierdo y explicó que arrastraba un problema físico. Además, su último partido antes de viajar a Nueva York había sido dos meses antes, en Wimbledon.
La decisión, cabe aclarar, no significa que los responsables del torneo hayan determinado que la lesión fuera falsa. La sanción estuvo vinculada con la evaluación de su actuación bajo los parámetros establecidos por la normativa. De esta manera, un partido que apenas duró unos minutos terminó representando un fuerte impacto económico para la joven tenista argentina.
El episodio se produce, además, en medio de una temporada de crecimiento para Giovannini. A sus 19 años, logró disputar las clasificaciones de los cuatro Grand Slam durante 2026 y ya superó los 200.000 dólares en premios oficiales. A comienzos de año, incluso, fue seleccionada para recibir una beca de 12.500 dólares del Grand Slam Player Development Programme. Ahora, deberá dejar atrás el mal trago del US Open y continuar con un proceso que hasta el momento venía mostrando una importante evolución.