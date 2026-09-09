La fuerte queja de Ginóbili sobre los Grand Slams tras la batalla que Shelton le ganó a Alcaraz en el US Open: "Es una locura"

Tras el triunfo en cinco sets de Shelton sobre Alcaraz en casi 4 horas y media de juego, Ginóbili cuestionó un aspecto clave de los grandes torneos de tenis.

El US Open 2026 marcó el regreso a las canchas de Carlos Alcaraz tras estar varios meses parado por lesión. Su vuelta fue satisfactoria, aunque no le alcanzó para pelear por el título y se quedó en cuartos de final, instancia en la que Ben Shelton lo venció 3 sets a 2 en 4 horas y 28 minutos de juego.

Esta impresionante batalla tenística significó un gran deleite para los fanáticos, incluso para los seguidores del joven crack español, que pese a la derrota demostró estar en condiciones de volver a ganar Grand Slams y pelear nuevamente por la punta del Ranking ATP. Pero no todos quedaron conformes con el espectáculo, como es el caso de Emanuel Gonóbili.

La queja de Emanuel Ginóbili tras el partido entre Alcaraz y Shelton Ginóbili se quejó por la extensión de los partidos de los Grand Slams. Captura @manuginobili El mejor basquetbolista argentino de la historia, que es también un entusiasta del tenis, manifestó una inesperada queja respecto de la extensión del partido: "¿Realmente necesitan los Grand Slams ser al mejor de cinco sets? 4-5 horas se siente una locura para los jugadores e incluso para los fans", escribió este miércoles en su cuenta de X.

El posteo rápidamente se llenó de comentarios que, lejos de compartir su apreciación, le cuestionaron sus opiniones y hasta ironizaron si en la NBA, la liga en la que Manu brilló, es necesario que se jueguen tantos partidos en la temporada, o que las series de playoffs sean al mejor de siete juegos, entre otras críticas y alusiones del estilo.

Aunque la mencionada no fue la única opinión de Ginóbili al respecto: "¿Algún jugador que haya jugado cinco sets ha compartido sus datos de Oura, Garmin o Whoop? Me da curiosidad", se preguntó también el bahiense, en referencia a los distintos dispositivos portátiles (como anillos, relojes o bandas) que permiten recopilar datos biométricos sobre la salud, esfuerzo físico y recuperación de los deportistas, entre otras métricas.