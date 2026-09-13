Qué necesita River para ganar la tabla anual y dar la vuelta olímpica en la Bombonera en la penúltima fecha

River tiene una posibilidad inmejorable: puede consagrarse campeón de la tabla anual nada menos que ante el Xeneize, aunque necesita una serie de resultados.

Tras el triunfo agónico ante Atlético Tucumán, River Plate empieza a mirar el calendario y encuentra un escenario que hace apenas unas semanas parecía difícil de imaginar: podría dar la vuelta olímpica en la Bombonera y ser campeón de la tabla anual. Para que eso suceda, el equipo de Leo Ponzio deberá llegar a la penúltima fecha con cuatro puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, una diferencia que lo dejaría matemáticamente fuera del alcance de cualquiera en la jornada final.

Los resultados que necesita River para consagrarse campeón de la tabla anual en la Bombonera Con siete fechas todavía por disputar, el Millonario tendrá que hacer una campaña prácticamente perfecta en relación con sus principales competidores. En las próximas seis jornadas, es decir, sobre los 18 puntos que estarán en juego antes del Superclásico, River deberá sacarle 10 unidades a Independiente Rivadavia, 8 a Argentinos Juniors y 7 a Vélez. Además, tendrá que conseguir seis puntos más que Boca, tres más que Estudiantes y Gimnasia, dos más que Rosario Central y al menos sumar la misma cantidad que Belgrano. Si Argentinos derrota a Gimnasia en el partido pendiente, la diferencia que el equipo de Núñez deberá sacarle al Bicho ascenderá a 11 puntos.

River necesita una complicada serie de resultados para llegar al Superclásico con la gran chance de consagrarse campeón de la tabla anual. Juan Mateo Aberastain/MDZ La cuenta tiene un premio enorme: si logra llegar a la penúltima jornada con esos cuatro puntos de ventaja, River podrá afrontar el Superclásico sabiendo que un resultado positivo o incluso una combinación favorable de resultados puede permitirle festejar el título en territorio enemigo. El hecho de que el desempate sea por diferencia de gol en caso de igualdad de puntos también juega a favor del Millonario para definir el campeonato.

Boca también tiene la posibilidad de festejar ante el Millonario En segundo plano aparece Boca, que también conserva una posibilidad de consagrarse después de enfrentar a River en la Bombonera. Para lograrlo, el Xeneize deberá sacarle ocho puntos a Independiente Rivadavia, seis a Argentinos —nueve si el Bicho gana su partido ante Gimnasia—, cinco a Vélez, uno a Estudiantes y Gimnasia y al menos igualar la cosecha de Central. Es decir, el Superclásico podría convertirse en un partido con el campeonato como protagonista para ambos.