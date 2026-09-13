Qué necesita River para ganar la tabla anual y dar la vuelta olímpica en la Bombonera en la penúltima fecha
River tiene una posibilidad inmejorable: puede consagrarse campeón de la tabla anual nada menos que ante el Xeneize, aunque necesita una serie de resultados.
Tras el triunfo agónico ante Atlético Tucumán, River Plate empieza a mirar el calendario y encuentra un escenario que hace apenas unas semanas parecía difícil de imaginar: podría dar la vuelta olímpica en la Bombonera y ser campeón de la tabla anual. Para que eso suceda, el equipo de Leo Ponzio deberá llegar a la penúltima fecha con cuatro puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, una diferencia que lo dejaría matemáticamente fuera del alcance de cualquiera en la jornada final.
Los resultados que necesita River para consagrarse campeón de la tabla anual en la Bombonera
Con siete fechas todavía por disputar, el Millonario tendrá que hacer una campaña prácticamente perfecta en relación con sus principales competidores. En las próximas seis jornadas, es decir, sobre los 18 puntos que estarán en juego antes del Superclásico, River deberá sacarle 10 unidades a Independiente Rivadavia, 8 a Argentinos Juniors y 7 a Vélez. Además, tendrá que conseguir seis puntos más que Boca, tres más que Estudiantes y Gimnasia, dos más que Rosario Central y al menos sumar la misma cantidad que Belgrano. Si Argentinos derrota a Gimnasia en el partido pendiente, la diferencia que el equipo de Núñez deberá sacarle al Bicho ascenderá a 11 puntos.
La cuenta tiene un premio enorme: si logra llegar a la penúltima jornada con esos cuatro puntos de ventaja, River podrá afrontar el Superclásico sabiendo que un resultado positivo o incluso una combinación favorable de resultados puede permitirle festejar el título en territorio enemigo. El hecho de que el desempate sea por diferencia de gol en caso de igualdad de puntos también juega a favor del Millonario para definir el campeonato.
Boca también tiene la posibilidad de festejar ante el Millonario
En segundo plano aparece Boca, que también conserva una posibilidad de consagrarse después de enfrentar a River en la Bombonera. Para lograrlo, el Xeneize deberá sacarle ocho puntos a Independiente Rivadavia, seis a Argentinos —nueve si el Bicho gana su partido ante Gimnasia—, cinco a Vélez, uno a Estudiantes y Gimnasia y al menos igualar la cosecha de Central. Es decir, el Superclásico podría convertirse en un partido con el campeonato como protagonista para ambos.
Hay, además, un detalle que puede terminar siendo determinante: la organización deberá acompañar el escenario. Para que River pueda conocer su situación de manera definitiva después del Superclásico, ningún partido de la fecha 15 de un eventual perseguidor con chances matemáticas debería disputarse después del duelo en la Bombonera. Las cuentas están hechas y el objetivo es gigante: el Millonario tiene la posibilidad de ganar la tabla anual y dar la vuelta olímpica en la cancha de Boca.