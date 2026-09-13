Ojo, Boca: la polémica decisión del DT de San Pablo para la revancha en el Morumbí

Pensando en la revancha frente a Boca, Dorival Júnior tomó una sorpresiva decisión que generó reacciones dispares entre los hinchas.

San Pablo llegará a la revancha ante Boca con una derrota a cuestas. A diferencia de lo ocurrido con el Xeneize frente a Central Córdoba, el equipo brasileño no pudo cerrar con una sonrisa su presentación por el torneo local y perdió 2-0 ante Palmeiras en el clásico paulista, en un partido que afrontó con una formación cargada de suplentes.

Dorival Júnior decidió preservar a sus principales figuras pensando en el encuentro del martes por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. De los 11 futbolistas que fueron titulares en la Bombonera, apenas uno volvió a estar desde el inicio: Pablo Maia. La determinación generó opiniones divididas entre los hinchas, especialmente porque se trataba de un clásico ante el eterno rival.

El DT de San Pablo cuidó a los titulares para la revancha contra Boca El partido se disputó en el Nubank Parque, casa de Palmeiras, y terminó con una derrota que dejó a San Pablo en la zona media de la tabla del Brasileirao. Mientras tanto, el Verdao aprovechó la rotación de su rival y se quedó con un triunfo que le permitió celebrar ante su público.

San Pablo, con un equipo alternativo, perdió el clásico contra Palmeiras por 2-0. X @SaoPauloFC Ahora, el conjunto tricolor deberá dejar rápidamente atrás el golpe y concentrarse en el gran objetivo de la semana. Boca llegará al Morumbí con la ventaja del 1-0 conseguido en la Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel, por lo que San Pablo estará obligado a ganar para mantener con vida su sueño continental.

El Tricolor apuesta todo a la Copa Sudamericana, un torneo que ya conquistó en 2012 y en el que volvió a tener protagonismo en 2022, cuando alcanzó la final y cayó ante Independiente del Valle. Ahora tendrá una nueva oportunidad internacional, pero enfrente estará un Boca que buscará hacer valer la mínima ventaja para meterse entre los cuatro mejores.