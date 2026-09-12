Con un golazo de Messi, Inter Miami empató 2-2 ante el líder Nashville y no pudo descontarle unidades

Lionel Messi volvió a ser protagonista con un golazo, pero Inter Miami no pudo quedarse con una victoria clave ante Nashville . Las Garzas igualaron 2-2 en el Nu Stadium después de haber conseguido dar vuelta el resultado y dejaron escapar dos puntos importantes en su pelea por acercarse al líder de la Conferencia Este de la MLS .

El conjunto visitante se puso en ventaja rápidamente a través de Sam Surridge, Inter Miami reaccionó y llegó al empate con un gol en contra. En el complemento apareció Messi para marcar el 2-1 con una definición de primera, pero cuando el partido se encaminaba al triunfo local, Surridge volvió a convertir y estableció el 2-2 definitivo.

La historia comenzó cuesta arriba para Inter Miami , ya que Nashville se puso en ventaja apenas a los cuatro minutos. Sam Surridge aprovechó una de las primeras situaciones de peligro y convirtió para el conjunto de Tennessee. Así, llegó a 14 goles en la temporada de la MLS y se consolida como una de las principales amenazas ofensivas del equipo.

Las Garzas encontraron rápidamente la igualdad. A los 18 minutos, Rodrigo De Paul filtró una pelota para Messi , quien se sacó de encima a Matthew Corcoran y sacó un potente zurdazo que fue despejado por el arquero Brian Schwake. Del córner posterior llegó el 1-1, luego de que Reed Baker-Whiting desviara de cabeza el centro ejecutado por el propio capitán argentino.

Inter Miami mejoró en el complemento y encontró la remontada a los 61 minutos. De Paul volvió a participar en la jugada y asistió a Messi en la puerta del área. El argentino resolvió de primera con su zurda y colocó la pelota contra uno de los palos para marcar un verdadero golazo y poner el 2-1.

Messi convirtió el segundo con un zurdazo implacable

Golazo de Lionel Messi ante Nashville @MLS

El rosarino estuvo cerca de ampliar la diferencia en más de una oportunidad. Antes de su gol había estrellado un remate en el travesaño y luego volvió a impactar la pelota contra uno de los palos. Sobre el final también tuvo una oportunidad en el área chica, pero Jeisson Palacios evitó su doblete y mantuvo con vida a Nashville.

Surridge apareció sobre el final

Surridge equalizes in stoppage!



Nashville and Miami searching for a winner late! pic.twitter.com/hkjmF1bHJz — Major League Soccer (@MLS) September 13, 2026

Cuando Inter Miami parecía encaminado a quedarse con tres puntos fundamentales, Nashville encontró el empate a los 89 minutos. Surridge volvió a aparecer para marcar su segundo tanto de la noche y silenciar el Nu Stadium, en un golpe que dejó al conjunto local sin la victoria después de haber conseguido remontar el encuentro.

El empate representa un duro golpe para las aspiraciones de Inter Miami, que necesitaba ganar para recortar distancia con Nashville en la parte alta de la Conferencia Este. Además, Guillermo Hoyos volvió a estar al frente del equipo mientras Cristian González continúa a la espera de su visa de trabajo para poder asumir como entrenador.