Scaloni prepara su primera lista post Mundial y hay varias sorpresas: los nombres que analiza

Lionel Scaloni comienza a diagramar una nueva etapa tras el subcampeonato del mundo y evalúa regresos, bajas de peso y algunas caras nuevas

Después del golpe sufrido en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni ya empieza a mirar hacia adelante. El entrenador prepara la primera convocatoria de la Selección argentina tras el subcampeonato y, a la espera de que se confirmen los próximos amistosos, analiza una lista que podría presentar varias novedades importantes.

Las sorpresas que prepara Scaloni para la lista de la Selección argentina Entre los nombres que aparecen con chances de regresar están Emiliano Buendía, Leonardo Balerdi y Santi Castro. El mediocampista del Aston Villa podría volver a tener una oportunidad, mientras que Balerdi, recientemente incorporado a la Roma, reaparece después de haberse perdido la Copa del Mundo por una lesión muscular. Castro, delantero de la Loba, también figura entre las alternativas que estudia el cuerpo técnico.

Emiliano Buendía, una de las sorpresas que podría integrar la lista de la Selección argentina. EFE Según informó TyC Sports, además, Scaloni tendría previsto convocar a algunos futbolistas de River. Thiago Almada, uno de los habituales, no podrá estar en esta ocasión porque debe cumplir una fecha de suspensión impuesta por la FIFA tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial. La nómina, de todos modos, todavía no está cerrada y podría sufrir modificaciones.

Entre los campeones del mundo, Emiliano “Dibu” Martínez y Rodrigo De Paul serían convocados. En cambio, Leandro Paredes y Nahuel Molina no estarán disponibles por las suspensiones de 10 y 7 partidos, respectivamente. Nicolás Otamendi tampoco formará parte de la nueva etapa después de ponerle punto final a su ciclo con la Selección, mientras que Cristian “Cuti” Romero aparece como el nuevo referente y será el capitán tras el retiro de Lionel Messi.

La gran ausencia que podría tener Argentina para la fecha fifa: Lionel Messi Justamente, la gran incógnita pasa por el futuro de la Pulga. El histórico capitán cerró una etapa de 21 años con la camiseta argentina, aunque su derrota ante España no necesariamente significó su última aparición con la Selección. En principio, sería poco probable que sea citado para esta fecha FIFA, pero la AFA pretende que tenga un último partido en el país para despedirse de los hinchas.