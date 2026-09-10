Los 3 motivos por los que Scaloni no seguiría en la Selección argentina: energías, desprolijidades e "incomprensible deuda"

Revelaron una serie de fuertes razones por las que Scaloni no renovaría su contrato en la Selección una vez que este finalice el próximo 30 de diciembre.

Tras la final perdida del Mundial 2026 y el anuncio del retiro de Lionel Messi, en diciembre la Selección argentina podría recibir un tercer golpe: la salida de Lionel Scaloni. Así lo manifestó el propio director técnico luego de la derrota ante España en New Jersey, tras lo cual comenzó inmediatamente el "operativo clamor" para que se quede.

La AFA está plenamente enfocada en tratar de convencerlo para que siga más allá de su contrato vigente, el cual finaliza el próximo 30 de diciembre. Y si bien durante un primer momento parecía que cambiaría de parecer y extendería su vínculo, en las últimas horas trascendieron algunas razones que ponen en tela de juicio la permanencia del pujatense.

Las 3 razones que alejarían a Lionel Scaloni de la Selección argentina Radio La Red Según detalló el periodista Gustavo Yarroch en el programa Un Buen Momento por Radio La Red, son tres los motivos que alejan al Gringo de la Albiceleste. El primero tiene que ver con la reconstrucción del equipo. Sin Messi, Otamendi y otros referentes que eventualmente tendrán que dar un paso al costado, tendría el deber de hacer una importante renovación generacional. Después de 8 años en el cargo, con todo lo que vivió en ese lapso, ya no estaría con las energías y la motivación necesarias para llevar adelante ese proceso.

A su vez, habría dos importantes cuestiones extrafutbolísticas. Por un lado, el mencionado cronista aseguró que existe una fuerte deuda económica con el cuerpo técnico y los jugadores por distintos premios que no se pagaron, lo que resulta incomprensible en un momento en el que la AFA viene recaudando más dinero (por eventos, títulos, marketing, etc.) que nunca en sus 133 años de historia.

Y por último, el tercer aspecto importante que le estaría molestando al DT serían las "desprolijidades" en la organización de partidos amistosos. Scaloni le habría manifestado en reiteradas oportunidades el deseo de enfrentar a rivales más competitivos en las fechas FIFA. Sin ir más lejos, los próximos duelos de Argentina serían ante Benín, Burkina Faso y Bolivia, todas selecciones por debajo del Top 50 del ranking mundial y que no clasificaron a la última Copa del Mundo. Para colmo, la AFA aún no los confirmó de manera oficial, cuando había preanunciado que serían anunciados el pasado lunes.