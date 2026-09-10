Un integrante del cuerpo técnico de Scaloni dejará la Selección argentina para lanzarse como DT

Uno de los nombres más fuertes del equipo de Scaloni en el banco de la Selección se irá en diciembre, decida lo que decida el entrenador principal.

Mientras Scaloni define su futuro, uno de los integrantes de su CT se despedirá de la Selección.

Mientras se terminan de definir los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre, hay un asunto prioritario que mantiene ocupada la agenda de la AFA de cara al cierre del año, que es la continuidad en la Selección argentina de Lionel Scaloni, quien anticipó tras el Mundial 2026 que dejará el cargo al finalizar su contrato en diciembre.

Si bien el director técnico más exitoso de la historia de la Albiceleste le manifestó su cansancio al Chiqui Tapia, este seguirá intentando convencerlo hasta las últimas consecuencias. Pero pase lo que pase con el pujatense, ya se sabe que uno de los pilares de su cuerpo técnico no seguirá a partir de 2027.

Walter Samuel dejará la Selección para comenzar su carrera como primer entrenador Walter Samuel se irá de la Selección argentina tras 8 años en el cuerpo técnico de Scaloni. @Argentina Se trata de Walter Samuel, quien junto con Pablo Aimar y Roberto Ayala han acompañado al Gringo desde su primeros pasos a cargo de la Sub-20 y que siguieron formando parte del equipo en la Mayor en 2018 tras la salida de Jorge Sampaoli, primero de manera interina, hasta ser confirmados definitivamente en 2019.

Al igual que Scaloni, su contrato vence el 30 de diciembre. Pero independientemente de si el cerebro principal de la Selección sigue o no, el Muro ya tiene la decisión tomada de alejarse del combinado nacional para comenzar su carrera en solitario como entrenador principal, al frente de su propio CT. Desde la AFA ya conocen sus intenciones.