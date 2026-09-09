La tajante frase de Scaloni a Chiqui Tapia que lo aleja de la Selección argentina: "Estoy muy..."

Lionel Scaloni tuvo una charla con Claudio Tapia en la que discutieron su continuidad en el cargo y que no arrojó los resultados esperados.

Mientras la AFA termina de definir los amistosos de la Selección argentina para la fechas FIFA de septiembre y octubre, en los que espera poder contar con la presencia de Lionel Messi para que tenga su merecida despedida ante la gente tras anunciar su retiro, hay otro asunto de absoluta prioridad: la continuidad de Lionel Scaloni.

El director técnico más exitoso de la historia de la Albiceleste anticipó tras la derrota en la final del Mundial 2026 que le podría dar un cierre a su ciclo en diciembre, cuando finalice su contrato vigente. Y si bien con el pasar de las semanas había esperanzas de que cambiara de parecer y extendiera su vínculo hasta 2030, las cosas podrían no resultar tan sencilla.

Lionel Scaloni le expresó su cansancio al Chiqui Tapia Scaloni se habría quedado sin energías tras el Mundial 2026 después de 8 años en el cargo. EFE Según informó este miércoles la periodista Verónica Brunatti en su cuenta de X, el cerebro de la Scaloneta tuvo una charla con Claudio Tapia en la que discutieron su futuro al frente del seleccionado nacional, y en la misma le habría dicho una frase que pone en tela de juicio su permanencia en su puesto: "Estoy muy cansado".

Al parecer, después de 8 años en el cargo, con 104 partidos dirigidos, 2 Copas América (2021 y 2024), 1 Finalissima (2022) y 1 Mundial (2022) ganados, se habría quedado sin energías para continuar. Y junto con el retiro de Messi, la Selección se quedaría también sin el cerebro detrás de todos estos éxitos.