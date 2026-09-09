La contundente frase de Di María sobre su futuro en Rosario Central: "No quiero ni me voy a retirar"

Ángel Di María habló en Arroyo Seco y llevó tranquilidad sobre su futuro, además de destacar el presente del equipo y el nivel del fútbol argentino.

Ángel Di María habló este miércoles en el predio de Arroyo Seco y dejó una contundente definición sobre su futuro. A sus 38 años, el campeón del mundo descartó por completo la posibilidad de ponerle punto final a su carrera profesional y aseguró que atraviesa una etapa de plena felicidad desde su regreso al fútbol argentino: “No me quiero retirar, no me voy a retirar, estoy feliz. Estoy disfrutando del fútbol argentino”, afirmó ante los medios.

Ángel Di María confirmó que no se retirara a final de temporada El referente de Rosario Central explicó que tenía ganas de brindar una conferencia de prensa debido a que habitualmente sus declaraciones se producen después de los partidos. En esta oportunidad, quiso expresarse con mayor tranquilidad y habló sobre las razones que lo llevaron a regresar al país. Di María remarcó que uno de sus principales objetivos era volver a disfrutar del fútbol y destacó el nivel de competencia que encontró en el torneo argentino.

X @SC_ESPN Además, Fideo buscó llevar tranquilidad ante las distintas versiones que habían circulado durante los últimos días alrededor del presente de Central. “Estamos pasando un gran momento en Central”, sostuvo el rosarino, quien también resaltó el crecimiento que tuvo la institución durante los últimos años, con participación en distintas competencias y la conquista de títulos.

En ese sentido, Di María también puso el foco en el clima que se genera alrededor del conjunto Canalla y consideró que muchas veces la realidad interna es diferente a la que se transmite hacia afuera: “Estamos tranquilos, estamos bien. Hoy vieron el entrenamiento, es todos los días así: felicidad, alegría, todos juntos y tirando para adelante”, aseguró.