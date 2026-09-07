No se vio en TV: revelan la durísima frase de Cóccaro a Di María en pleno Central-Newell's

Ángel Di María quiso sacar chapa por la estrella de Rosario Central y el goleador de Newell's le respondió con un comentario lapidario. El video.

Rosario Central y Newell’s empataron 1-1 en el Gigante de Arroyito, en un clásico que tuvo de todo y que, como nos tiene acostumbrados, dejó varios cruces dentro de la cancha. Y el más picante tuvo como protagonistas a Ángel Di María y Matías Cóccaro.

La escena ocurrió durante el segundo tiempo. El equipo de Jorge Almirón ganaba 1-0 y jugaba con la desesperación de la visita. El Fideo, pillo, recibió una falta y tardó un rato largo en levantarse, a lo que enseguida recibió el reclamo del delantero de la Lepra.

En medio de esa discusión, Di María se señaló el pecho para mostrar la estrella que luce Central en su escudo. Pero Cóccaro no dejó pasar el gesto y le respondió con una chicana que hizo referencia a una de las grandes polémicas del fútbol argentino del último tiempo.

La frase de Cóccaco a Di María, recordando el polémico título de Central Ah, la que levantaron en el escritorio”, se alcanza a leer en la secuencia que fue captado por las cámaras de Paso a Paso, en alusión al título de Liga 2025 que la AFA le reconoció al Canalla por haber terminado primero en la tabla anual, una decisión que generó una fuerte discusión debido a que el campeonato ya había finalizado.