La insólita situación que vive Franco Mastantuono tras solo 3 partidos en la Fiorentina

A semanas de su desembarco en el fútbol italiano, Franco Mastantuono recibió una noticia que puede cambiar su futuro en la Fiorentina. Qué pasó.

Franco Mastantuono recaló en la Fiorentina para ganar el rodaje que había perdido en el Real Madrid, pero su arranque en el fútbol italiano es muy poco alentador. Si bien mostró algunos destellos en sus primeras presentaciones, la joya argentina de 19 años sigue bajo de nivel y, para colmo, su nuevo equipo tampoco acompaña.

La Viola se había estrenado en la temporada con una goleada 4-1 ante Benevento por Copa Italia y, desde entonces, no para de recibir cachetazos: 0-4 vs. Roma, 0-3 vs. Frosinone y 1-2 vs. Torino. Así, acumuló tres durísimas derrotas en sus primeros tres partidos de la Serie A y se hundió en la zona de descenso directo.

La Fiorentina echó a su DT tras el flojísimo arranque de temporada Pero, como si fuera poco, la delicada situación hizo que los dirigentes tomaran cartas en el asunto y confirmaran una noticia que no estaba en los planes de nadie. Es que la Fiorentina anunció la salida de su entrenador, Favio Grosso, quien curiosamente había asumido hace menos de tres meses.

ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. pic.twitter.com/EKIpk5r8yt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 6, 2026 En Italia se habla del inminente regreso de Paoli Vanoli, lo que sería una grata sorpresa dado a que fue el DT que dirigió al equipo la temporada pasada y lo salvó del descenso. Si no surgen imprevistos, sería presentado en las próximas horas.