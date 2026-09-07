La llamativa imagen del Dibu Martínez tras perder el clásico con su Chelsea ante el Arsenal

Luego de la caída en el derbi de Londres, Emiliano Martínez protagonizó un peculiar episodio a la salida del estadio que no tardó en hacerse viral.

A pesar de la buena actuación de Emiliano Martínez bajo los tres palos, Chelsea cayó 2-1 ante Arsenal en el derbi de Londres este domingo por la fecha 3 de la Premier League. El argentino sumó unas 8 atajadas, aunque no pudo evitar los goles de Kai havertz y Martin Odegaard que decretaron la victoria del local.

Fue un duelo un tanto especial para el Dibu, ya que él supo defender el arco de los Gunners de manera intermitente entre 2012 y 2020, hasta su traspaso al Aston Villa. Los fanáticos, que le tenían cierto aprecio por sus buenos rendimientos en su última etapa, no quedaron muy contentos con su llegada a los Blues, uno de sus máximos rivales, y lo silbaron cuando entró al campo de juego y le tocó intervenir en el encuentro.

Dibu Martínez se fue del estadio en medio de hinchas del Arsenal En ese sentido, el arquero de 34 años protagonizó un episodio llamativo al finalizar el partido, ya que se marchó del estadio junto con su padre, Beto, y su representante, Gustavo Goñi, en medio de los hinchas. Y si bien había de los dos clubes y hasta algunos neutrales, la mayoría eran del rival.

En un video filmado por uno de los aficionados, y que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se puede ver como muchos se le acercan para sacarle fotos o grabarlo con sus celulares, se escuchan algunos aplausos aislados y también cargadas y provocaciones de algunos ingleses, que le corearon "¡Arsenal, Arsenal...!" y "¡Falklands, Falklands...!", recordando el episodio de la bandera de Malvinas durante el Mundial.