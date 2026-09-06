Golpazo para el Dibu Martínez: Chelsea cayó 2-1 ante el Arsenal en el derbi de Londres

En su segundo partido en el arco del Chelsea, Emiliano Martínez tuvo atajadas claves, pero no pudo evitar la derrota de su equipo en el clásico de la ciudad.

Emiliano Martínez perdió su primer partido con el Chelsea, nada menos que el clásico ante el Arsenal en el Emirates.

Emiliano Martínez fue figura, aunque ni eso impidió que sufriera su primera derrota en el Chelsea. El arquero argentino tuvo una tarde de mucho trabajo en el derbi de Londres, con varias atajadas decisivas y hasta un durísimo golpe en el rostro. Sin embargo, el Arsenal sacó su chapa de campeón y se quedó con los tres puntos en el Emirates Stadium, por la tercera fecha de la Premier League.

El partido arrancó a puro vértigo y con un baldazo para los dirigidos por Mikel Arteta. Apenas habían pasado unos segundos cuando Morgan Rogers aprovechó la primera aproximación y adelantó a los Blues. Con la ventaja tempranera, fue turno del Dibu.

El arquero campeón del mundo en Qatar respondió una y otra vez. Primero apareció con una gran intervención y luego volvió a lucirse con una doble atajada para evitar el empate de los Gunners. En una de esas acciones, además, recibió una fuerte patada en la cara producto de un choque con Gabriel Magalhaes que lo dejó abrumado. Más allá del susto, los médicos entrenaron rápido a atenderlo y pudo reincorporarse luego de unos segundos.

Video: el patadón en la cara que recibió el Dibu Martínez ¡ASISTENCIA MÉDICA PARA EL DIBU MARTÍNEZ EN EL DERBI DE LONDRES! El arquero argentino recibió un patadón sin intención de Gabriel y el juego debió detenerse.Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kwFiuGgcR7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026 Chelsea no pudo sostener la ventaja y perdió el clásico Arsenal encontró el empate a los 24 minutos. Kai Havertz recibió cerca del área y sacó un remate al primer palo que Martínez llegó a tocar, aunque sin la fuerza suficiente para evitar el 1-1. Antes, Riccardo Calafiori había convertido para los Gunners, pero el VAR intervino y anuló la conquista por offside.

Ya en el segundo tiempo, los locales completaron la remontada: una buena combinación terminó en los pies de Martin Odegaard, quien quedó mano a mano y sacó un zurdazo imposible para el marplatense.