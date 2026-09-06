El conmovedor mensaje del Tata Martino tras su reencuentro con Messi en la MLS

El entrenador de Atlanta United se refirió al presente del capitán argentino y dejó una reflexión sobre su vínculo con la Selección.

Lionel Messi y Gerardo Martino volvieron a verse las caras en la MLS y el reencuentro -con un sentido abrazo incluido- tuvo un significado especial, por ser el primero desde que el capitán argentino comunicó su decisión de no continuar en la Selección. Tras el empate 2-2 entre Inter Miami y Atlanta United, el entrenador habló sobre ese momento especial.

Martino conoce a Messi desde hace muchos años. Lo dirigió en Barcelona, estuvo al frente de la Selección argentina y también compartió con él su etapa en Inter Miami. Esta vez, sin embargo, el encuentro tuvo otro contexto: el rosarino atraviesa una etapa diferente en su vínculo con la Albiceleste y el Tata quiso poner el foco en todo lo que ocurrió alrededor del futbolista durante los últimos meses.

“En dos meses le pasaron muchas cosas, deportivas y, para mí, las más importantes, familiares. Tenía ganas de darle ese abrazo por todas estas cuestiones”, contó Martino en la conferencia de prensa posterior al partido.

La mirada de Martino sobre la decisión de Messi El entrenador de Atlanta United también se refirió a la determinación de Messi de dejar la Selección y consideró que, teniendo en cuenta su trayectoria y el momento de su carrera, era una decisión que podía llegar a producirse. “Más allá de quién es el jugador y de que ya no jugará más para la Selección, nadie se puede haber sorprendido de que esto sucediera. Era previsible que, en algún momento y en el corto plazo, pasara”, sostuvo el Tata.

Qué dijo el Tata Martino tras su reencuentro con Messi en la MLS Martino admitió que existe una parte de los hinchas que todavía quisiera ver a Messi con la camiseta argentina. Sin embargo, planteó que también es necesario aceptar el momento que atraviesa el futbolista y acompañar la etapa que decidió comenzar. “En algún punto somos egoístas y queremos seguir demandando que Leo esté con la camiseta. Pero, más allá de que todavía tiene camino por hacer acá en Inter, creo que llegó la etapa de disfrutar”, señaló.