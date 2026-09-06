En vivo: Independiente iguala 0-0 ante Central Córdoba y debe ganar para meterse en la pelea

Independiente se ve las caras con Central Córdoba de Santiago del Estero por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Rojo viene de ser goleado por Gimnasia de Mendoza en Avellaneda y debe ganar en el Madre de Ciudades para no quedar atrás en la pelea para clasificar a los playoffs y las copas internacionales del próximo año.