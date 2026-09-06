En vivo: Independiente iguala 0-0 ante Central Córdoba y debe ganar para meterse en la pelea
Por la fecha 8, el equipo debe Jadson Viera, que todavía no ganó como DT del Rojo, enfrenta al Ferroviario en el Madre de Ciudades.
Independiente se ve las caras con Central Córdoba de Santiago del Estero por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Rojo viene de ser goleado por Gimnasia de Mendoza en Avellaneda y debe ganar en el Madre de Ciudades para no quedar atrás en la pelea para clasificar a los playoffs y las copas internacionales del próximo año.
Nota en construcción...