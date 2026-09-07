A Mbappé le pidieron que vote por el Balón de Oro 2026 y su respuesta sorprendió a todos... o no

Kylian Mbappé no tuvo problemas en dar su opinión sobre quién debería quedarse con el galardón de este año y lanzó un candidato inesperado. ¿Qué dijo?

“¿Por quién voto yo?”. La pregunta parecía apuntar a conocer el candidato de Kylian Mbappé para el Balón de Oro 2026. Pero el delantero del Real Madrid tenía otro nombre en mente: el suyo. “Por mí”, respondió el francés, sin demasiadas vueltas y con una confianza que no sorprende a esta altura de su carrera.

Mbappé lo tiene claro: el Balón de Oro 2026 debería ser para él La Tortuga habló del galardón y, lejos de bajarse de la pelea, dejó claro que se ve con chances concretas de quedarse con el trofeo, que será entregado el 26 de octubre en Londres. “Tengo la idea de que puedo ganarlo este año, así que no he tomado distancia respecto a eso”, afirmó, en el adelanto de su entrevista con France Football.

Uno de los puntos que juega en contra de su candidatura es la ausencia de grandes títulos colectivos durante la última temporada. Sin embargo, el francés tiene una respuesta preparada para quienes consideran que ese factor debería pesar más: “Es un premio individual. Se mira lo que ha hecho el jugador de manera individual”, razonó.

Claro, en ese momento Mbappé sacó a relucir su tremenda actuación en el Mundial, donde, si bien no fue campeón, se quedó con la Bota de Oro y le arrebató un récord histórico que estaba en manos de Lionel Messi. “Ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, pasar por delante de todas las grandes leyendas de la historia del deporte en el torneo más importante que existe, es algo que quema la retina, un acontecimiento mundial”, proclamó.

Mbappé la descoció en el Mundial 2026 y ahora pide el Balón de Oro. EFE En paralelo, el francés también buscó dejar en claro que su postura no implica desconocer a sus competidores. De hecho, admitió que puede comprender que otros votantes elijan a otro futbolista. “Pero puedo entender a quienes votan de otra manera, no estamos en la dictadura del pensamiento. Cuando miro los argumentos, cuando miro la competencia, me digo que no sería un robo”, sostuvo.