Tremendo: a Mbappé le preguntaron si debe defender más como Raphinha y Dembélé y su respuesta ya da la vuelta al mundo

Luego de la derrota del Real Madrid ante Betis, Kylian Mbappé fue apuntado por sus pocos aportes en defensa y el crack francés fue tajante con su réplica.

Tras la derrota del Real Madrid el pasado viernes ante Betis por la fecha 4 de LaLiga, varios jugadores fueron apuntados. Uno de ellos fue Kylian Mbappé, que erró un penal en la última jugada que hubiera podría haberle dado el empate al Merengue, y al que le recriminaron ciertas actitudes en el campo.

Principalmente, se le criticó su poca participación en el juego defensivo cuando la Casa Blanca no tenía la pelota. En ese sentido, este lunes, en la conferencia de prensa previa el debut de la Champions League ante Inter, le preguntaron por este tema y le marcaron como contraste el aporte que hacen en defensa en defensa de otros cracks como Ousmane Dembélé en París Saint-Germain o Raphinha en el Barcelona.

La respuesta de Mbappé cuando lo compararon con Raphinha y Dembélé ESPN "Claro que tenemos que mejorar y es natural como jugadores. Yo puedo jugar a hacerme el tonto y decir que yo meto más goles que ellos y que hago cosas que ellos no hacen, y que ellos tienen que hacer más goles para ser como yo", replicó Kiki en primera instancia, molesto y sorprendido con el cuestionamiento.

"Cada uno es diferente. Yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y mejorar, y todo eso, pero no me gusta comparar porque es un debate que no tiene fin. Pienso que con el balón tenemos que hacer más cosas mejor y esa es la vida de un equipo de alto nivel", sentenció finalmente Mbappé, para dejar zanjado el tema.

Su respuesta no tardó en dar la vuelta al mundo. A raíz de esta, no faltaron los fanáticos que recordaron las diferencias que tuvo con él Luis Enrique durante la temporada 2023/24, la única en la que lo dirigió en el PSG antes de que partiera al Real Madrid, y sus constantes reproches por no bajar a defender.