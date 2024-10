Revelan el video de una impactante (y dura) arenga de Luis Enrique a Mbappé en el PSG: "Atacando eres Dios, pero..."

Cuando Luis Enrique llegó al París Saint Germain sabía que el futuro de Kylian Mbappé en esa institución pendía de un hilo y que en su mente ya estaba rondando la posibilidad de irse. El DT necesitaba apelar a una arenga para volver a comprometerlo, a pesar de su inminente salida.

Así es como lo convocó a una sala de video para ver imágenes aparentemente del partido en el que Barcelona venció al PSG por 3 a 2 en el Parque de los Príncipes, en abril pasado, por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions (la vuelta fue 4-1 y clasificación para los parisinos). Esas imágenes ahora fueron filtradas y dejan en evidencia la fuerte arenga.

El video forma parte del capítulo 2 de la serie documental No tenéis ni puta idea, que muestra el paso de Luis Enrique como DT del PSG y en ella se lo escucha arengar a Mbappé relacionándolo con otra gloria del deporte. "He leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta", comenzó la explicación.

El video de Luis Enrique motivando a presionar a Mbappé

"Tú tienes que dar ese ejemplo como persona y como jugador, de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí (central juvenil del Barcelona), tú vas a ocupar a Cubarsí y a Ter Stegen. Y te vas a pegar todo el partido presionando a Cubarsí para que no avance y presionando a Ter Stegen para que juegue rápido y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder", agregó.

Inmediatamente, el asturiano le señaló el motivo por el cual considera indispensable que Mbappé no se saltee la presión: "Tú eres un fenómeno, un top mundial, sin ninguna duda. Pero a mí eso no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no puedas ayudarnos con los goles, porque el otro día tenías dos jugadores de alto nivel para ti y no puedas ayudarnos, nos ayudas en todo lo defensivo".

Luego, Luis Enrique lo comprometió además a involucrar a sus compañeros en la labor: "Coges y dices 'chavales, nos quedamos ahí, línea defensiva, quedaros ahí cuatro', voy a coger a mis dos compañeros, porque si tú solo presionas es la hostia, pero si encima coges a Ousmane o Kolo Muani, o a Barcola o Gonzalo (Ramos) o a Marco Asencio y te pones tú como ejemplo para presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo".

Finalmente, el DT español le habló cara a cara a quien meses después se convertiría en jugador del Real Madrid y que ya había anunciado su salida, para sugerirle: "Eso es lo que quiero que hagas tú como líder aquí, los dos meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande. Kiki, ninguna duda. Pero te lo tienes que ganar y lo tienes que ganar no atacando. Yo sé que atacando eres Dios, pero el día que no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder, eso es Michael Jordan".