La tremenda sentencia de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro 2026, ¿con un palito para Mbappé?

La joya española lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta al delantero francés, quien se candidateó para recibir el premio.

Lamine Yamal habló del Balón de Oro 2026 y, aunque evitó meterse de lleno en la pelea, dejó una frase que puede interpretarse, de manera indirecta, como una respuesta a Kylian Mbappé. Todo ocurrió en la conferencia previa al estreno del Barcelona en la Champions League, este miércoles frente al Feyenoord en el Camp Nou.

Lamine Yamal marcó su postura sobre el Balón de Oro La joya del Barcelona todavía no había recibido la confirmación de su nominación cuando se refirió al premio que entrega France Football, que este martes hizo oficial la terna con los 30 mejores jugadores del mundo. "Lo primero es que no depende de mí, depende de ustedes", comenzó diciendo el campeón del mundo con España, dirigiéndose directamente a los periodistas.

Al instante, Yamal sacó pecho por sus tremendos logros durante la temporada y explicó por qué considera que tiene argumentos para pelear por el galardón: "El trabajo que hemos hecho con el equipo y con la selección ha sido increíble. Si pasa, lo primero es que estaré agradecido a mi equipo y mi selección. Creo que tengo muchas posibilidades, pero ya veremos".

Uno de los momentos más picantes de la conferencia se dio cuando le preguntaron por Ousmane Dembélé, el ganador del último galardón, quien no lo incluyó entre sus tres principales candidatos. Yamal respondió con una sonrisa y recordó su vínculo con la Tortuga: " ¿Quién no me ponía entre los tres primeros? ¿Dembélé? Es amigo de Kylian, ¿no? Yo estoy muy contento, las veces que he jugado contra ellos dos juntos les habré caído mal por algo, pero yo me llevo muy bien con Ousmane".

La respuesta de Lamine Yamal luego no recibir el voto de Dembélé para el Balón de Oro. Video: Carrusel Deportivo Lejos de mostrarse desesperado, el joven de 19 años aseguró: "No creo que lo necesite, no estoy pensando en eso. Estoy orgulloso de mi equipo y mi selección, somos campeones del mundo y no puedo pedir más. Es su trabajo, no me voy a poner a suplicar nada", aseguró.