Coudet fue tentado por un grande de Sudamérica, a 12 días de haber renunciado a River: su respuesta

Eduardo Coudet recibió el llamado de un importante club del continente que le habría ofrecido el cargo de entrenador. ¿Vuelve a dirigir?

Eduardo Coudet todavía no terminó de acomodarse después de su drástica salida de River y ya fue tentado para volver a dirigir. Encima, el interés no es uno para el entrenador porque viene de un club con el que mantiene un vínculo del pasado: Internacional de Porto Alegre.

Según informó Lucas Collar, periodista especializado en la actualidad del Colorado, y luego confirmó ESPN Brasil, el contacto entre las partes fue directo. el presidente Alessandro Barcellos se comunicó con el Chacho para conocer su disponibilidad y tantear un posible regreso al Beira-Rio.

El Inter de Porto Alegre busca a Coudet: qué respondió el entrenador Coudet agradeció el interés, pero descartó asumir el cargo bajo las condiciones planteadas: no está dispuesto a hacerse cargo del equipo únicamente por los 12 partidos que quedan del Brasileirao. Esa postura hizo que, por ahora, las conversaciones no avanzaran.

El Inter de Porto Alegre está interesado en la vuelta de Eduardo Coudet. Fotobaires Claro que esto también va de la mano con el preocupante presente del Inter. El equipo marcha 18° en el campeonato local, suma apenas 25 puntos en 26 fechas y se encuentra en puestos de descenso directo. Como si fuera poco, en los últimos días recibió otro golpazo: Gremio, su clásico rival, lo eliminó en los cuartos de final de la Copa de Brasil.

El Chacho, que hace 12 renunció a su cargo en River, conoce muy bien Porto Alegre: dirigió por primera vez en 2020 y luego tuvo una segunda etapa entre 2023 y 2024.