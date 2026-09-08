Lionel Messi y Lautaro Martínez, nominados al Balón de Oro 2026: con quiénes compiten

La Pulga viene de ganar en 2025 la MLS con Inter Miami, temporada en la que fue máximo goleador con 29 atentos y máximo asistente con 19 pases-gol. Mientras tanto, en este 2026, viene de tener su mejor Mundial a nivel individual con 8 goles convertidos y 4 asistidos. Por su parte, el Toro también tuvo una participación destacada en la Copa del Mundo, además de ganar con el Inter la Serie A como capocannoniere y la Coppa Italia.

Messi y Lautaro Martínez, los únicos argentinos nominados al Balón de Oro 2026 Nominated for the 2026 Ballon d’Or



Lionel Messi@InterMiamiCF@Argentina#ballondor pic.twitter.com/CxxIMyGlIQ — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026 El astro rosarino y el goleador bahiense son los únicos argentinos presentes en la lista de 30 para el premio principal y quedaron afuera otros de destacada actuación durante la última temporada como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Para los arqueros, Dibu Martínez peleará por el Trofeo Lev Yashin, mientras que Lionel Scaloni, sorpresivamente, no está entre los 5 candidatos para mejor DT.