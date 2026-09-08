Lionel Messi y Lautaro Martínez, nominados al Balón de Oro 2026: con quiénes compiten
Tras no ser considerado en 2025, Lionel Messi vuelve a competir por el premio al mejor jugador del mundo. Lautaro, en tanto, irá por su revancha.
Tras no ser considerado en 2025, año en el que ganó el galardón Ousmane Démbélé, Lionel Messi fue nominado para el Balón de Oro 2026. France Football dio a conocer este martes los 30 candidatos para el premio al mejor jugador del mundo durante la última temporada y tanto él como Lautaro Martínez fueron preseleccionados.
La Pulga viene de ganar en 2025 la MLS con Inter Miami, temporada en la que fue máximo goleador con 29 atentos y máximo asistente con 19 pases-gol. Mientras tanto, en este 2026, viene de tener su mejor Mundial a nivel individual con 8 goles convertidos y 4 asistidos. Por su parte, el Toro también tuvo una participación destacada en la Copa del Mundo, además de ganar con el Inter la Serie A como capocannoniere y la Coppa Italia.
Messi y Lautaro Martínez, los únicos argentinos nominados al Balón de Oro 2026
El astro rosarino y el goleador bahiense son los únicos argentinos presentes en la lista de 30 para el premio principal y quedaron afuera otros de destacada actuación durante la última temporada como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Para los arqueros, Dibu Martínez peleará por el Trofeo Lev Yashin, mientras que Lionel Scaloni, sorpresivamente, no está entre los 5 candidatos para mejor DT.
Ni Messi ni Lautaro Martínez la tendrán sencilla, ya que competirán con grandes figuras que brillaron tanto en sus clubes como en sus selecciones, entre los que se destacan Rodri y Lamine Yamal, pilares en la conquista de España del Mundial 2026, el vigente ganador Dembélé, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia, figuras del París Saint-Germain bicampeón de la Champions League, Michael Olise, que la rompió con la Selección de Francia y el Bayern Múnich, y Killian Mbappé, quien a pesar de no ganar títulos, tuvo los números más impresionantes a nivel individual durante el último año.
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