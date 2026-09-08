Una jugadora de Las Leonas ninguneó a Lionel Messi y generó polémica: "Nuestra historia es más grande"

Victoria Granatto no se guardó nada al hablar sobre el saludo del capitán de la Selección argentina y fue tajante.

Tras el saludo de Lionel Messi hacia Las Leonas luego del triunfo ante Países Bajos, se dieron a conocer detalles hasta ahora inéditos. Para graficar le hecho, Victoria Granatto, se refirió al revuelo que causó puertas adentro el saludo del rosarino para el plantel.

En una charla con ESPN Hockey, la jugadora del club Santa Bárbara dejó en claro su postura y soltó una frase que no tardó en volverse viral. Si bien valoró el gesto del Diez, decidió correr el foco para darle el verdadero protagonismo a las leyendas que forjaron el ADN de la camiseta celeste y blanca en el hockey. "A mí me molesta, perdón. Yo, todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que le salude Messi. Chicas, es Messi. O sea, no pasa nada", dijo.

Los dichos de Granatto que generaron repercusión La delantera fue un paso más allá y destacó la presencia de las históricas exjugadoras que estuvieron bancando al equipo en cada partido. Aseguró que lo verdaderamente importante era contar con la presencia y el apoyo constante de figuras de la talla de Luciana Aymar, Mercedes Margalot y Cecilia Rognoni, remarcando que la historia construida por el hockey femenino es sumamente rica y grande por mérito propio. "Nuestra historia es más grande,", expresó entre sus frases.

Como era de esperarse, el recorte de la entrevista explotó en las redes. Mientras algunos se tomaron a mal sus dichos al interpretar que minimizaba la figura del capitán, una enorme mayoría salió a bancar a Granatto por defender la identidad, el sentido de pertenencia y el recorrido de un equipo que lleva décadas en la cima del deporte internacional.