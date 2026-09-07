El lapidario pronóstico de una exfigura de la selección de Brasil: "No vamos a ganar un Mundial nunca más"

Campeón de la Copa América 1989 y exjugador de San Lorenzo, cuestionó el presente de la selección de Brasil y aseguró que Argentina y Portugal están por encima.

El exjugador de la selección de Brasil analizó el presente del equipo y aseguró que el conjunto brasileño está por detrás de Argentina y Portugal.

La selección de Brasil atraviesa uno de los momentos más cuestionados de los últimos años y Paulo Silas no tuvo ningún reparo en ponerle palabras a la preocupación que existe alrededor de la Verdeamarela. El histórico enganche, campeón de la Copa América 1989 y mundialista en Italia 1990, fue contundente al analizar el presente del seleccionado: “No vamos a salir campeones nunca más”.

En diálogo con ESPN F90, el exjugador de San Lorenzo hizo referencia a la diferencia que, según su mirada, existe actualmente con otros seleccionados. “Argentina está arriba de nosotros. Portugal está arriba de nosotros, sin ganar nada”, sostuvo. Incluso fue más allá al hablar de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026: “Mejor que salimos con Noruega, si no íbamos a salir con Argentina. Iba a ser aún peor”.

Silas también apuntó contra algunos problemas estructurales del fútbol brasileño. Puso como ejemplo a Gremio y cuestionó la cantidad de extranjeros que forman parte de los planteles, al considerar que terminan ocupando espacios que podrían aprovechar los jóvenes surgidos de las divisiones inferiores. “Están tapando a los chicos que van a salir. Porque está lleno de extranjeros”, explicó el exmediocampista.

Paulo Silas fue durísimo con el presente de Brasil y apuntó contra la crisis de la Verdeamarela El exfutbolista Paulo Silas habló sobre el presente de la Verdeamarela ESPN Otro de sus cuestionamientos estuvo relacionado con la formación de los futbolistas. Silas comparó el desarrollo brasileño con el de España y remarcó la importancia de que los chicos tengan más contacto con la pelota durante sus primeros años. “Ponele un chico de hasta diez años en un campo grande, ¿cuántas veces va a tocar la pelota?”, planteó. Además, lamentó que se haya perdido una característica histórica del fútbol brasileño: la aparición de laterales de elite.

El exjugador también apuntó contra la falta de referentes y de futbolistas capaces de marcar diferencias en posiciones ofensivas. “Hoy el jugador no sabe ni quién es su ídolo. Juega en cualquier lugar. No tenemos diez y ni nueve, ¿hace cuánto tiempo?”, cuestionó. Y cerró con una crítica a la pérdida de peso institucional de Brasil: “Estamos retrasados. Antes teníamos fuerza afuera, teníamos fuerza adentro. Hoy no tenemos fuerza afuera, no tenemos fuerza adentro”.