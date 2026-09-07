Con Rocky como protagonista, el video con el que San Lorenzo presentó a Insua como DT: "Quiero esta pelea"

San Lorenzo oficializó el regreso de Rubén Darío Insua como entrenador hasta diciembre de 2027 y lo presentó con un emotivo video inspirado en Rocky Balboa.

San Lorenzo hizo oficial el regreso de Rubén Darío Insua y decidió presentarlo de una manera muy particular. El club publicó un video en sus redes sociales en el que el Gallego aparece asociado a Rocky Balboa, el histórico personaje interpretado por Sylvester Stallone, para representar el nuevo desafío que tendrá por delante en su tercer ciclo al frente del Ciclón.

"Quiero esta pelea, solo una más. Solo una vez más", se escucha decir a Rocky en una escena de la tercera película de la saga. Las imágenes del boxeador se mezclan con momentos de Insua en sus anteriores etapas en San Lorenzo y funcionan como introducción para el regreso del entrenador, quien asumió el cargo tras la salida de Néstor Gorosito.

San Lorenzo oficializó el regreso de Rubén Insua con una recordada escena de Rocky El montaje entre Rocky e Insúa con el que San Lorenzo presentó a su nuevo DT. @SanLorenzo El mensaje elegido por el club no fue casual. Insua llega nuevamente a San Lorenzo en medio de un contexto deportivo e institucional complejo, pero con un fuerte vínculo con la institución. En otro de los videos de presentación, el entrenador recordó las enseñanzas de su padre y aseguró: "A San Lorenzo había que defenderlo todos los días, todo el tiempo y en todos los ámbitos. Y que había que cuidarlo. Pienso honrar la memoria de mi padre todo el tiempo".

El Gallego ya condujo este lunes su primera práctica con el plantel profesional. Su regreso se produce casi dos años y medio después de su salida durante la gestión de Marcelo Moretti y tendrá contrato hasta diciembre de 2027. En esta nueva etapa estará acompañado por Fabián García, Carlos Orsi y Roberto Oste como ayudantes de campo, mientras que Guillermo Cinquetti será el preparador físico.

Insua tendrá por delante la misión de recuperar a un equipo que actualmente ocupa el décimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, con 10 puntos, y aparece 18° en la Tabla Anual, con 32 unidades. El objetivo inmediato será acercarse a la zona de playoffs y, a largo plazo, volver a meter al Ciclón en la pelea por las competencias internacionales.