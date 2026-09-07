El posteo de Ruben Insua tras acordar su regreso a San Lorenzo: "Volver al lugar donde siempre fui feliz"
Rubén Insua llegó este domingo a Buenos Aires, se reunió con la dirigencia de San Lorenzo y acordó su regreso para iniciar su tercer ciclo al frente del equipo.
Rubén Darío Insua ya está nuevamente en casa. El entrenador llegó este domingo a Buenos Aires, se reunió con la dirigencia de San Lorenzo y acordó su regreso para iniciar su tercer ciclo al frente del equipo. Este lunes, desde las 16, dirigirá su primera práctica en la Ciudad Deportiva.
El Gallego arribó al país durante la mañana y por la tarde mantuvo una reunión con la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta. Si bien todavía restan definir algunos detalles contractuales, existe un acuerdo de palabra para que el vínculo se extienda hasta diciembre de 2027. El propio entrenador confirmó sus sensaciones a través de Instagram con una frase que sintetizó su regreso: “Volver al lugar donde siempre fui feliz ”.
Insua acordó su regreso a San Lorenzo
Insua tendrá poco tiempo para preparar al equipo porque en el horizonte aparecen dos partidos de enorme trascendencia: los clásicos ante Independiente y Boca. Sin embargo, contará con una ventaja que considera fundamental: San Lorenzo afronta una sola competencia, por lo que tendrá semanas completas para trabajar. "Por suerte, al equipo al tener una sola competencia, son todas semanas largas de trabajo", señaló el entrenador.
Antes de establecer objetivos, el Gallego pretende conocer en profundidad al plantel. Insua remarcó que el análisis que se puede hacer desde afuera cambia cuando comienza el trabajo cotidiano con los futbolistas. "Una cosa es lo que uno puede ver desde afuera, después el conocimiento que te da el trabajo del día a día, el estar en contacto permanente", explicó. También valoró el último triunfo ante Talleres y destacó la importancia de una victoria para fortalecer la confianza del grupo.
Insua habló en Ezeiza previo a firmar su contrato como DT de San Lorenzo
En cuanto al estilo de juego, Insua evitó anticipar si utilizará una línea de cuatro defensores o algún otro esquema y aseguró que la decisión dependerá de las características de los futbolistas. Su principal promesa, en cambio, no tuvo que ver con resultados sino con trabajo: "Lo único que yo puedo garantizar es que vamos a trabajar mucho y dedicarle todo el tiempo que sea necesario al crecimiento del equipo. Es lo único que puedo prometer".
Será la tercera etapa de Insua como entrenador de San Lorenzo. Entre sus dos ciclos anteriores dirigió 146 partidos, con 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas, para un 51,37 por ciento de los puntos obtenidos. Su historia con el Ciclón tiene además un capítulo imborrable: durante su primera etapa conquistó la Copa Sudamericana 2002, uno de los títulos internacionales más recordados por los hinchas. Este lunes comenzará una nueva historia en Boedo.
Así será el nuevo cuerpo técnico de San Lorenzo
- Rubén Darío Insua: DT
- Fabián García: ayudante de campo
- Carlos Orsi: ayudante de campo
- Roberto Oste: ayudante de campo
- Guillermo Cinquetti: preparador físico