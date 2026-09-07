El posteo de Ruben Insua tras acordar su regreso a San Lorenzo: "Volver al lugar donde siempre fui feliz"

Rubén Insua llegó este domingo a Buenos Aires, se reunió con la dirigencia de San Lorenzo y acordó su regreso para iniciar su tercer ciclo al frente del equipo.

Rubén Darío Insua acordó su regreso a San Lorenzo y este lunes dirigirá su primera práctica en la Ciudad Deportiva. Será su tercer ciclo al frente del Ciclón y tendrá por delante un desafío inmediato: los clásicos ante Independiente y Boca.

El Gallego arribó al país durante la mañana y por la tarde mantuvo una reunión con la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta. Si bien todavía restan definir algunos detalles contractuales, existe un acuerdo de palabra para que el vínculo se extienda hasta diciembre de 2027. El propio entrenador confirmó sus sensaciones a través de Instagram con una frase que sintetizó su regreso: “Volver al lugar donde siempre fui feliz ”.

Insua acordó su regreso a San Lorenzo Insua tendrá poco tiempo para preparar al equipo porque en el horizonte aparecen dos partidos de enorme trascendencia: los clásicos ante Independiente y Boca. Sin embargo, contará con una ventaja que considera fundamental: San Lorenzo afronta una sola competencia, por lo que tendrá semanas completas para trabajar. "Por suerte, al equipo al tener una sola competencia, son todas semanas largas de trabajo", señaló el entrenador.

Antes de establecer objetivos, el Gallego pretende conocer en profundidad al plantel. Insua remarcó que el análisis que se puede hacer desde afuera cambia cuando comienza el trabajo cotidiano con los futbolistas. "Una cosa es lo que uno puede ver desde afuera, después el conocimiento que te da el trabajo del día a día, el estar en contacto permanente", explicó. También valoró el último triunfo ante Talleres y destacó la importancia de una victoria para fortalecer la confianza del grupo.

Insua habló en Ezeiza previo a firmar su contrato como DT de San Lorenzo LA PALABRA DE RUBEN Insua habló en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza previo a firmar su contrato como entrenador de #SanLorenzo @maxipereira22 / @SanLorePrimero pic.twitter.com/p6hl0A5Gop — Boedo Play (@BoedoPlay) September 6, 2026 En cuanto al estilo de juego, Insua evitó anticipar si utilizará una línea de cuatro defensores o algún otro esquema y aseguró que la decisión dependerá de las características de los futbolistas. Su principal promesa, en cambio, no tuvo que ver con resultados sino con trabajo: "Lo único que yo puedo garantizar es que vamos a trabajar mucho y dedicarle todo el tiempo que sea necesario al crecimiento del equipo. Es lo único que puedo prometer".