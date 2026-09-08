¡Va por el tercero! Dibu Martínez fue nominado al premio Lev Yashin: contra quiénes compite

France Football dio a conocer la lista de 10 arqueros que competirán por el trofeo al mejor del año, con Emiliano Martínez entre ellos tras ausentarse en 2025.

Mientras afronta su primeros días en el Chelsea, Emiliano Martínez se desayunó este martes con una gran noticia. France Football dio a conocer a los futbolistas que se disputarán los galardones de las distintas categorías del Balón de Oro 2026 y, tras ausentarse de la gala 2025, el argentino volvió a estar nominado para el mejor arquero del año.

El marplatense, que se quedó con el premio Lev Yashin en 2023 y 2024, regresa a la puja después de una muy buena temporada 2025/26 en la que fue campeón de la Europa League con Aston Villa y subcampeón del mundo con la Selección argentina. Del Mundial también se desprende otro de los candidatos, que es nada más y nada menos que el sorprendente y entrañable Vozinha.

Con Dibu Martínez y Vozinha, los 10 nominados al premio Lev Yashin Nominated for the 2026 Men's Goalkeeper of the Year



Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Joan García

Gregor Kobel

Emiliano Martínez

Édouard Mendy

David Raya

Matvey Safonov

Unai Simón

Vozinha#ballondor pic.twitter.com/WFvHYOqC5q — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026 El guardameta caboverdiano, a sus 40 años, se hizo famoso mundialmente por sus impresionantes e inesperadas actuaciones bajos los tres palos durante la última Copa del Mundo. Una vez finalizada, fichó por Colo-Colo, probablemente el club más importante en el que atajó, y ahora fue preseleccionado para el trofeo más prestigioso para su puesto.

Ni Martínez ni Vozinha la tendrán sencilla, ya que enfrente tendrán grandes contrincantes: Yassine Bounou (Marruecos / Al-Hilal), Thibaut Courtois (Bélgica / Real Madrid), Joan García (España / Barcelona), Gregor Kobel (Suiza / Borussia Dortmund), Édouard Mendy (Senegal / Al-Ahli Saudí), David Raya (España / Arsenal), Matvey Safonov (Rusia / Paris Saint-Germain) y Unai Simón (España / Athletic Club).