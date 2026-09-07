La Champions League 2026/27 pone primera con partidazos: hora, TV y todos los cruces de la fecha

La Champions pone primera con una jornada cargada de duelos imperdibles. Real Madrid-Inter y Liverpool-Atlético de Madrid son los grandes atractivos.

El trofeo de la Champions fue exhibido en el sorteo realizado en la sede de la UEFA en Mónaco, Francia.

La Champions League vuelve a escena con su renovado formato de fase liga y una primera jornada que tendrá 18 partidos repartidos entre martes, miércoles y jueves. Desde el comienzo habrá cruces entre algunos de los principales candidatos al título, con varios argentinos como protagonistas.

El plato fuerte del martes será Real Madrid-Inter, desde las 16 de Argentina en el Santiago Bernabéu. El equipo de Lautaro Martínez visitará al conjunto español en uno de los duelos más atractivos de la fecha. Ese mismo horario tendrá el estreno del Manchester City, que visitará al Porto de Alan Varela, mientras que Borussia Dortmund-Villarreal y Lille-Betis completarán la tanda principal. El martes también se jugarán AEK Atenas-LASK y Brujas-Aston Villa, ambos desde las 13:45.

El bicampeón PSG inicia la defensa de su título en una primera fecha cargada de partidazos y figuras argentinas PSG es el actual bicampeón de la Champions League. EFE El miércoles llegará otro de los grandes partidos: Liverpool-Atlético de Madrid, desde las 16. En Anfield, Alexis Mac Allister estará frente al equipo dirigido por Diego Simeone, que cuenta con Julián Álvarez y Cristian "Cuti" Romero entre sus figuras. Además, Barcelona recibirá al Feyenoord a las 13:45, mientras que el campeón PSG debutará ante Slavia Bratislava. Napoli-Arsenal será otro de los duelos destacados de la jornada.

El jueves cerrará la primera fecha con la participación de otros argentinos. La Roma de Paulo Dybala, Matías Soulé y Nahuel Molina visitará al Fenerbahçe desde las 13:45, mientras que Manchester United recibirá a Sabah de Azerbaiyán a las 16. También será especial el estreno del Como de Nico Paz, que enfrentará al Leipzig. En ese mismo horario, Bayern Múnich jugará ante Bodø/Glimt y PSV se medirá con Shakhtar Donetsk.