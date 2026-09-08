Matheus Nunes hizo una tremenda sentencia sobre Enzo Fernández, su nuevo compañero en el City

Matheus Nunes habló en la previa del debut de Manchester City en la Champions League 2026/27 y llenó de elogios a Enzo Fernández.

Tras convertirse en el fichaje más caro del mercado de pases y en el cuarto más oneroso de todos los tiempos, Enzo Fernández tuvo su tan esperado debut en el Manchester City. Fue el pasado sábado en el triunfo 1-0 contra el Coventry por la fecha 3 de la Premier League, en el que fue titular y jugó 76 minutos.

Hay grandes expectativas puestas en el ex River. Su entrenador, Enzo Maresca, quien también lo había dirigido en el Chelsea, lo definió como un "ganador" y aseguró que varios jugadores le preguntaban por él antes de que se concretara su traspaso. Y en las últimas horas, Matheus Nunes confirmó las palabras del DT.

Enzo Fernández debutó el sábado en el Manchester City. @ManCity Los elogios de Matheus Nunes a Enzo Fernández "No sabíamos si iba a suceder o no. Queremos tener a los mejores jugadores y Enzo es uno de ellos", señaló el atacante brasileño-portugués este lunes en conferencia de prensa. "Cuando nos enteramos de que firmaba, estábamos muy contentos porque queremos estar con los mejores jugadores. No es que no tuviéramos ya, pero si un nuevo jugador llega, va a aportar muchas cosas buenas", remarcó.

"Ya sabíamos que teníamos un buen equipo, pero luego, con Enzo e Iliman Ndiaye, hicieron un trabajo increíble en el mercado de fichajes. Todos ellos nos van a ayudar mucho esta temporada", sentenció finalmente Nunes en la previa del debut de los Citizens en la Champions League 2026/27.