En el debut de Enzo Fernández, el Manchester City venció 1-0 al Coventry

Por la fecha 3, el City se quedó con el triunfo con un tanto de Erling Haaland al minuto 25. Enzo Fernández fue titular y tuvo participación en el gol.

El acierto de Erling Haaland, aún sin la puntería habitual, y el arquero Gianluigi Donnarumma, protegieron al Manchester City, que ganó 1-0 y acabó resguardado en su área ante el recién ascendido Coventry para conservar la ventaja que el noruego logró antes de la media hora. Fue el debut de Enzo Fernández en el elenco celeste.

3 ganados en 3 fechas de la Premier Legaue para el conjunto de Enzo Maresca. Pero nada que ver la sensación con la de años anteriores, con la etapa Pep Guardiola cuando los Citizens eran una máquina que no daba opción a sus adversarios. En esta tercera jornada, en el Etihad, el cuadro Sky Blue, que afrontó el choque con las victorias contra el Bournemouth y el Crystal Palace, no fue capaz de cerrar el partido.

El gol de Haaland para el triunfo de Manchester City ante Coventry ESPN Vivió con cierto sosiego hasta que las fuerzas de Rayan Cherki se mantuvieron. Sin él en el campo el City sufrió porque los cambios dieron otro aire al conjunto de Frank Lampard que aún no ha sumado puntos y que no ha encontrado premio a sus buenas sensaciones. Derrota contra el Arsenal, contra el Hull y ahora con el City.

Con Enzo Fernández, el gran fichaje, titular, Manchester dominó de inicio aunque a los dos minutos una pifia de Donnarumma estuvo a punto de costar el gol a los locales. Salvó sobre la línea de gol el meta transalpino cuando el balón cedido por Abdukodir Khusanov se le escapaba tras un mal control. Despertó el portero que ya no erró más. Al contrario.

Tuvo otro susto con un mano a mano que Tawo Awoniyi tiró al lado del palo. Pero reaccionó el conjunto de Maresca con las primeras apariciones de Haaland. Tiro al cuarto de hora y parada del arquero visitante. Lanzamiento al palo de Cherki.