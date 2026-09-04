Maresca le dio la bienvenida a Enzo Fernández al Manchester City y lo llenó de elogios: "Es un ganador"

En la previa del partido contra Coventry, el DT del Manchester City halagó a Enzo Fernández y dejó entrever que este sábado podría tener su debut en el club.

Enzo Fernández es nuevo jugador del Manchester City. El elenco celeste lo compró por 145 millones de euros, que lo convierten en el cuarto pase más caro de la historia del fútbol y con el que rompió su propio récord como el argentino más caro de todos los tiempos -superó los 121 millones que el Chelsea había pagado por él-.

En su nuevo club se reencontró con un compañero de Selección como Gerónimo Rulli y con otro viejo conocido, como es Enzo Maresca, quien fuera su DT en los Blues entre 2024 y 2026 y que esta temporada reemplazó a Pep Guardiola en el banco citizen. Y este viernes en la previa del duelo del sábado contra el Coventry, llenó de elogios al argentino.

Los elogios de Maresca a Enzo Fernández DSports "Conozco bastante bien a Enzo, sé lo que puede aportar al equipo. Es un ganador, tiene mentalidad ganadora, sabe cómo ganar: Mundial, Mundial de Clubes. Y lo más importante es que es un ganador", remarcó el DT italiano en conferencia de prensa al ser consultado por la llegada del ex River.

Además, reveló que en Manchester no era él el único entusiasmado con su fichaje: "Les puedo asegurar que en los últimos cuatro o cinco días, cuatro o cinco jugadores preguntaban si venía o no, ¡porque lo querían con nosotros! Es muy importante que esté con nosotros y estamos 100% contentos con eso".