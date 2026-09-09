Con un golazo de Mac Allister, el Liverpool lo dio vuelta y venció 2-1 al Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid lo ganaba con un gol de Llorente asistido por Julián, pero el Liverpool pudo remontar con los tantos de Szoboszlai y Mac Allister.
Por la fecha 1 de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Liverpool venció 2-1 al Atlético de Madrid en un partidazo disputado este miércoles por la tarde en Anfield. Alexis Mac Allister marcó un auténtico golazo que le dio al equipo inglés un triunfazo para arrancar la temporada internacional de la mejor manera posible.
El Colchonero contó con una gran presencia argentina en el once inicial, con Cristian Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, quien aportó una gran asistencia a Marcos Llorente para que los del Cholo se pusieran arriba en el marcador. Sin embargo, los Reds lograrían darlo vuelta gracias a los tantos de Dominik Szoboszlai y del volante pampeano.
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