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Con un golazo de Mac Allister, el Liverpool lo dio vuelta y venció 2-1 al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid lo ganaba con un gol de Llorente asistido por Julián, pero el Liverpool pudo remontar con los tantos de Szoboszlai y Mac Allister.

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Alexis Mac Allister le dio el triunfo al Liverpool ante el Atlético de Madrid en Anfield.

Alexis Mac Allister le dio el triunfo al Liverpool ante el Atlético de Madrid en Anfield.

EFE

Por la fecha 1 de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Liverpool venció 2-1 al Atlético de Madrid en un partidazo disputado este miércoles por la tarde en Anfield. Alexis Mac Allister marcó un auténtico golazo que le dio al equipo inglés un triunfazo para arrancar la temporada internacional de la mejor manera posible.

El Colchonero contó con una gran presencia argentina en el once inicial, con Cristian Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, quien aportó una gran asistencia a Marcos Llorente para que los del Cholo se pusieran arriba en el marcador. Sin embargo, los Reds lograrían darlo vuelta gracias a los tantos de Dominik Szoboszlai y del volante pampeano.

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La asistencia deluxe de Julián Álvarez a Llorente para el 1-0 de Atlético

Szoboszlai estableció el empate del Liverpool

Mac Allister sacudió de afuera del área y estampó el 2-1 de lo Reds

El golazo de Mac Allister al Atlético de Madrid.

El minuto a minuto de Liverpool - Atlético de Madrid

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