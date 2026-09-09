Arruabarrena recibió una gran noticia el día después del triunfo de Boca ante San Pablo

Durante los entrenamientos matutinos, el Vasco Arruabarrena se desayunó con una excelente novedad pensando en el último tramo de la temporada.

Boca Juniors logró un importantísimo triunfo ante San Pablo este martes en la Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si bien fue apenas 1-0, un margen mínimo, le permite encarar la revancha en Brasil con un poco más de tranquilidad. De todo modos, Rodolfo Arruabarrena sabe muy bien que no pueden confiarse.

Como sea, nadie le quita al cuadro de la Ribera la felicidad por comenzar la serie con el pie derecho. Y además, este miércoles por la mañana el Vasco se desayunó con una excelente noticia que le permitió volver a sonreír por segunda vez apenas unas pocas horas después de la victoria de anoche.

Rodrigo Battaglia volvió a entrenarse con el primer equipo a 7 meses de su operación Rodrigo Battaglia no juega desde diciembre de 2025. Fotobaires Se trata de Rodrigo Battaglia, quien no pudo jugar en todo lo que va de la temporada debido a la operación del tendón de Aquiles a la que debió someterse a principios de febrero, y que hoy se reintegró a los entrenamientos matutinos con normalidad a la par del resto del plantel.

El regreso del volante polifuncional de 35 años, que ha jugado más partidos en el Xeneize como defensor central que en el mediocampo, puede llegar a ser vital para Arruabarrena en el tramo final del campeonato con la triple competencia, considerando su versatilidad y su experiencia. Aunque antes que nada deberá recuperar el ritmo futbolístico después de más de 9 meses de inactividad.