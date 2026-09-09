La impresionante racha que estiró Boca en la Bombonera tras el triunfo frente a San Pablo

El Boca de Arruabarrena derrotó 1-0 al equipo de Dorival Júnior y volvió a hacerse fuerte en casa frente a los clubes de Brasil por torneos Conmebol.

El fútbol brasileño se acostumbró a mandar en Sudamérica durante los últimos años, especialmente en la Copa Libertadores. Desde 2019, todos los campeones del máximo torneo continental fueron equipos de Brasil, mientras que los argentinos quedaron siempre a las puertas de la gloria. Sin embargo, hay un escenario en el que los gigantes brasileños no logran imponerse: la Bombonera, donde Boca Juniors volvió a demostrar que tiene una cuenta pendiente con ellos.

El Xeneize derrotó 1-0 a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y dio un paso importante rumbo a las semifinales. Pero además de la ventaja conseguida en la serie, el equipo de Rodolfo Arruabarrena consiguió estirar una racha que empieza a transformarse en una verdadera pesadilla para los brasileños: ya son diez partidos consecutivos sin derrotas ante equipos de ese país como local, en encuentros correspondientes a competencias organizadas por la Conmebol.

Boca llegó a 10 partidos invictos consecutivos frente a equipos brasileños en la Bombonera Para encontrar la última caída de Boca en la Bombonera frente a un club brasileño hay que remontarse hasta la Copa Libertadores 2020. En aquella oportunidad, el Xeneize perdió 1-0 ante Inter de Porto Alegre, resultado que quedó como el último antecedente negativo en casa. Desde entonces, cada visita brasileña al templo azul y oro terminó con Boca logrando evitar la derrota, una tendencia que volvió a confirmarse ante San Pablo.

Miguel Merentiel marcó el 1-0 de un partido muy cerrado para Boca, que dentro de una semana buscará la clasificación en el mítico Estadio Morumbí de San Pablo. Fotobaires La particularidad cobra todavía más valor si se tiene en cuenta el dominio brasileño de los últimos años. Mientras Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Botafogo, entre otros, fueron construyendo una hegemonía en la Libertadores, Boca logró convertir su estadio en un territorio prácticamente inexpugnable para sus rivales de ese país. La Sudamericana 2026 aparece ahora como una nueva oportunidad para romper la sequía internacional, y el triunfo ante San Pablo le dio un envión importante.

Con la revancha en el Morumbí todavía por delante, Boca sabe que tendrá que defender la ventaja conseguida en Buenos Aires para meterse entre los cuatro mejores del torneo. Pero hay un dato que alimenta la ilusión del Xeneize: cada vez que un brasileño pisa la Bombonera, el Xeneize sabe cómo hacerlo sufrir. La racha llegó a diez y ahora buscará mantenerla intacta cuando vuelva a cruzarse con un gigante de Brasil.