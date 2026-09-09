La fuerte advertencia del DT de San Pablo para la revancha ante Boca en el Morumbí

El DT del San Pablo habló después del 0-1 sufrido en la Bombonera y dejó en claro que su equipo irá por todo en el Morumbí en busca de la clasificación.

Boca consiguió una ventaja mínima pero importante en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize se impuso 1-0 ante San Pablo en una Bombonera repleta, gracias al gol de Miguel Merentiel, y ahora deberá viajar a Brasil para definir la serie en el mítico Morumbí. Del otro lado, Dorival Júnior ya avisó que su equipo no piensa especular.

El entrenador del conjunto paulista dejó una frase contundente al analizar lo que será el encuentro de vuelta y puso a ambos equipos frente a la misma obligación: "Nadie quiere perder en un partido de 180 minutos. Nos hubiera gustado obtener un mejor resultado. Boca lo mereció, aprovechó la oportunidad que creó y se puso en ventaja", analizó el entrenador del Tricolor.

En ese sentido, Dorival Júnior remarcó la enorme historia que tienen ambos clubes y la importancia que tendrá el partido que se viene: "Todavía quedan 90 minutos de un partido que se jugará como se jugó acá. Dos equipos que se conocen, se respetan y tienen una historia maravillosa, y harán todo lo posible por pasar a la siguiente fase". Una declaración que funciona también como advertencia: San Pablo saldrá a buscar el resultado desde el comienzo y pretende hacer pesar la localía.

La fuerte advertencia del DT de San Pablo para la revancha en el Morumbí X @DiarioOle Por último, sobre el partido de sus dirigidos, Dorival destacó: "Marcamos muy bien a Boca. Sólo tuvimos ese momento en el que Merentiel tuvo mucha suerte de marcar por un despiste. Tengo mucha confianza en que todo puede pasar. Nos quedan 90 minutos y lucharemos para darle la vuelta al partido. Boca tuvo una oportunidad y supo aprovecharla. Nosotros tuvimos dos y no tuvimos tanta suerte".