La noche particular de Calleri en la Bombonera: saludos, silbidos y una amarilla que lo margina de la revancha

Jony Calleri volvió a jugar en la Bombonera con la camiseta de San Pablo y vivió una noche particular. Recibió una amarilla que le impedirá jugar la revancha.

El regreso de Jonathan Calleri a la Bombonera fue uno de los condimentos especiales del partido entre Boca y San Pablo. El delantero, que tuvo un importante paso por el Xeneize, se reencontró antes del comienzo con dos viejos conocidos: Leandro Paredes, con quien se cruzó durante el calentamiento y el sorteo de capitanes, y Arruabarrena, entrenador que lo dirigió en su etapa en el club y con quien mantiene una relación especial.

La bienvenida de la Bombonera llegó rápidamente y no precisamente de la manera que Calleri esperaba. En la primera jugada, "Jagger" Herrera lo movió con el cuerpo en una disputa sobre el sector derecho y se ganó la aprobación de los hinchas. El delantero quedó en el piso y reclamó una infracción, pero el árbitro dejó seguir la acción. Más tarde, a los 30 minutos, tuvo una oportunidad mucho más importante: tras una gran jugada de San Pablo por izquierda, quedó completamente solo cerca del área chica, pero definió de primera con su pierna derecha y su remate salió flojo y desviado.

La chance que desperdició Calleri en el primer tiempo pic.twitter.com/stnjjAuhdo — . (@spfcpicsvideos) September 9, 2026 La ocasión desperdiciada generó los primeros silbidos de los hinchas de Boca hacia el delantero. A partir de allí, Calleri tuvo menos participación en ataque y quedó como referencia de un San Pablo que fue perdiendo peso ofensivo. En el complemento protagonizó otro momento de tensión, esta vez con Belmonte, en una disputa que terminó con dolor en su tobillo izquierdo, el mismo en el que había sufrido un esguince.

El encontronazo de Calleri con Belmonte ¿Y ACÁ QUE PASÓ? El cruce entre Belmonte y Calleri previo a la pausa de hidratación.#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UdKPeRL5Gv — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026 Pero la peor noticia para Calleri llegó después. El delantero fue amonestado por protestarle al árbitro Piero Maza y alcanzó la tercera amarilla en la competencia, por lo que no podrá jugar la revancha en Brasil. Salió a los 35 minutos del segundo tiempo y volvió a recibir silbidos de los hinchas que se acercaron a la Bombonera.

El recuerdo de Calleri en Boca Antes del encuentro, Calleri había hablado sobre lo que significaba regresar al estadio que lo vio convertirse en una de las figuras del equipo. “Jugar en la Bombonera es realizar un sueño”, había expresado en ESPN, al recordar sus comienzos en All Boys y el deseo que tenía desde las Inferiores de jugar en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol argentino.