¡Bombazo! James Rodríguez y Cuadrado vuelven al fútbol colombiano: en qué clubes jugarán

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado regresarán a su tierra natal después de más de 15 años para jugar en dos de los equipos más grandes del país.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado son dos de los futbolistas colombianos y sudamericanos más destacados de las últimas décadas y ambos han sabido defender las camisetas de varios de los equipos más importantes de Europa, como Real Madrid, Bayern Múnich y San Pablo el primero, y Chelsea, Juventus e Inter el segundo, entre otros.

Fueron también dos pilares de la gran Selección de Colombia de José Pekerman que tuvo destacadas actuaciones en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Y después de más de 15 años jugando en el exterior, ambos decidieron casi en simultáneo regresar a su tierra natal para jugar en dos de los clubes más grades del país.

James Rodríguez jugará en Atlético Nacional y Cuadrado en Millonarios James Rodriguez has reached a verbal agreement to join Atletico Nacional, here we go!



Deal in place with formal steps to follow as Colombian side hope to confirm the return to the country in the next days.



James, set for the comeback - follows @PSierraR. pic.twitter.com/PCynjKZ7sj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026 James Rodríguez, que se quedó sin club en pleno Mundial 2026 tras un discreto paso por el Minnesota United de la MLS y no juega un partido desde la eliminación en octavos ante Suiza, llegó a un acuerdo de palabra con Atlético Nacional de Medellín. Según informó el periodista experto en fichajes Fabrizio Romano, restan cerrar ciertos detalles formales para que se haga oficial su llegada.

En el Verdolaga, el volante ofensivo de 35 años será compañero de Franco Armani, que regresó al elenco paisa este mercado tras acelerar su salida de River. Será su segunda experiencia en un cuadro colombiano, tras vestir los colores del Envigado entre 2006 y 2008, previo a su pase a Banfield.