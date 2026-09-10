La lapidaria respuesta de Lewandowski cuando De Paul le enrostró el Mundial y las dos Copas América ganadas

Tras la fuerte discusión y la picante frase que le lanzó el Motorcito en su cara, Robert Lewandowski le respondió de manera ingeniosa.

El empate entre Inter Miami y Chicago Fire quedó completamente relegado por el tenso intercambio que protagonizaron Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski en los minutos finales. Todo comenzó con un encontronazo entre el delantero polaco e Ian Fray, pero la situación tomó otra dimensión cuando el mediocampista argentino salió en defensa de su compañero y se metió de lleno en la discusión.

La picante discusión entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski X @juegosimple__ De Paul no se guardó nada y, cara a cara con el goleador, le recriminó haber empujado a Fray: “¿Qué lo empujás así al pibe? ¿Qué lo empujás? ¿Quién sos vos?”, le lanzó el argentino, quien luego subió todavía más la temperatura al tratarlo de “cagón”. Lewandowski, que habla muy bien el español desde su paso por el Barcelona (2022-2026), lejos de entrar en razón, respondió con sonrisas y mantuvo el particular tono del cruce.

La discusión llegó a su punto máximo cuando De Paul decidió recordarle al polaco quién tenía enfrente. “¿No sabés quién soy yo?", le lanzó. "Dime", le respondió, rápido, el hombre de Chicago Fire. "Dos Copas Américas, una Copa del Mundo... ¿y vos? Vos sos un mala leche”, disparó el mediocampista de la Selección argentina. Pero la frase que terminó convirtiéndose en protagonista del episodio llegó desde el otro lado y tuvo un inesperado juego de palabras.

La lapidaria respuesta de Lewandowski a De Paul tras su fuerte discusión El creador de contenido paraguayo Cra, reconocido por realizar lecturas de labios de diferentes partidos de fútbol, publicó el supuesto intercambio completo y permitió conocer con mayor precisión qué se dijeron los protagonistas. Según su interpretación, después de que De Paul le enrostrara los títulos ganados con la Selección argentina, Lewandowski ironizó diciéndole "¡Ooooh!". Y cuando el argentino lo calificó de “mala leche”, Lewandowski respondió con una frase tan breve como lapidaria: “Tú tomas leche”.

IG @cra_okkk La respuesta del atacante fue el remate perfecto para una discusión que ya había tenido insultos, provocaciones y hasta referencias al palmarés de ambos. La particular contestación de Lewandowski rápidamente llamó la atención en redes sociales y le dio un remate inesperado al cruce, que cerró con el argentino diciéndole: "Te burlás y te cagás encima, burro".