FIFA fue contundente luego de que Marruecos asegure que la final del Mundial 2030 será en Casablanca

La FIFA se pronunció sobre la sede de la final del Mundial 2030 después de que Marruecos asegurara que el partido decisivo se disputará en Casablanca. El organismo internacional sostuvo este jueves que todavía no existe una determinación y evitó respaldar las declaraciones realizadas por el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa.

Un portavoz de la FIFA confirmó a EFE que, “tal y como comunicó” el organismo el pasado 5 de agosto, la decisión sobre la sede de la final “se tomará en su debido momento”. De esta manera, la entidad volvió a marcar distancia con la versión marroquí sobre el partido que cerrará la Copa del Mundo.

La polémica se originó luego de que Lekjaa afirmara durante un acto electoral que la provincia de Benslimán, en la región de Casablanca, “es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030”. El encuentro decisivo forma parte de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, aunque la sede todavía no fue definida oficialmente.

La postura comunicada este jueves no es nueva. El pasado 5 de agosto, la FIFA desmintió que hubiera prometido a Marruecos organizar la final de 2030 a cambio de respaldo para la continuidad de su presidente, Gianni Infantino, en las elecciones previstas para marzo.

El presidente de la Federación Marroquí afirmó que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II

La versión fue publicada por el diario británico “The Times”, que señaló que Infantino habría aprovechado una reunión de la directiva de la FIFA en Rabat para ofrecer a Marruecos la sede de la final a cambio de apoyos políticos. Según fuentes de la FIFA , esa información era “falsa y engañosa”.

La reunión en Rabat se produjo en medio de la controversia por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), presentado el 30 de julio y posteriormente retirado por Infantino. La iniciativa contemplaba la posibilidad de vender participaciones del Mundial y de otras competiciones a inversores privados y había recibido una fuerte oposición de distintas federaciones continentales, entre ellas UEFA y Concacaf.

Los estadios que compiten para la final del Mundial 2030

Con la FIFA insistiendo en que todavía no hay una decisión, el Gran Estadio Hassan II de Casablanca aparece como uno de los escenarios en carrera para albergar la final. El recinto, actualmente en construcción, tendrá una capacidad proyectada de 115.000 espectadores y su inauguración está prevista para finales de 2027.

España, por su parte, incluyó en el dossier de la candidatura al Santiago Bernabéu y al Camp Nou como alternativas para los partidos más importantes del torneo. El estadio del Barcelona tendrá un aforo de 105.000 espectadores una vez terminada su remodelación, mientras que el Santiago Bernabéu cuenta con capacidad para 78.297 personas.

El estadio del Real Madrid, uno de los candidatos de la FIFA para albergar la final del próximo Mundial.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, defendió el pasado 4 de septiembre que España debe albergar la final porque “es el mejor país de fútbol hoy en día”, aunque remarcó que será la FIFA “la que adopte esa decisión”.

El Mundial 2030 tendrá además una particularidad por tratarse de la edición del centenario de la Copa del Mundo. España, Portugal y Marruecos serán los países anfitriones principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al primer Mundial, disputado en 1930 en Montevideo. Por ahora, pese a las afirmaciones provenientes de Marruecos, la FIFA mantiene que la definición sobre la sede de la final todavía está pendiente.