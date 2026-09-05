Tapia, Toviggino y Tofoni suman una nueva denuncia, ahora de la liga de los Estados Unidos ante la FIFA

La FIFA investigará a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y Guillermo Tofoni tras una denuncia de US Soccer por "fair play institucional" en la organización de la Copa América.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la FIFA contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el empresario Guillermo Tofoni.

El escrito, elevado directamente a Zúrich, acusa a los dirigentes argentinos de haber ejercido presiones indebidas, interferencias y maniobras consideradas “contrarias al fair play institucional” en el marco de la disputa por la organización de la Copa América 2024 y otros negocios vinculados a partidos internacionales, según publica Clarín.

Tapia, Toviggino y Tofoni enfrentan otra denuncia La denuncia sostiene que Tapia, Toviggino y Tofoni habrían participado en gestiones irregulares para influir en decisiones de la Conmebol y en negociaciones comerciales relacionadas con la cesión de derechos, organización de amistosos y acuerdos de explotación. US Soccer afirma que existieron contactos no autorizados, presiones sobre funcionarios y un intento de condicionar decisiones estratégicas del fútbol estadounidense.

El documento enviado a la FIFA incluye correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios que, a criterio de la federación norteamericana, demostrarían conductas incompatibles con los códigos éticos del organismo. La presentación también menciona episodios vinculados a la disputa por la sede de la Copa América y a la relación comercial con Tofoni, empresario histórico en la organización de partidos internacionales.

La federación estadounidense pidió que el Comité de Ética abra una investigación formal, evalúe sanciones y determine si los dirigentes argentinos violaron normas sobre integridad, conflicto de intereses y abuso de posición. La denuncia se produce en un contexto de tensión creciente entre US Soccer y la AFA, luego de varios cruces públicos y privados por la organización de torneos y amistosos.