En Iguazú, Milei ratificó el rumbo económico e ignoró el tractorazo yerbatero

Milei cerró el 47° encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Puerto Iguazú, donde ponderó el potencial productivo de la provincia y defendió su programa económico ante empresarios y referentes del sistema financiero.

A pocos metros del hotel, productores yerbateros instalaron sus tractores en reclamo por la derogación del DNI70/23, que desreguló el precio de la hoja verde y canchada, quitando facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Los productores yerbateros cuentan con el apoyo del gobierno de Misiones. “Nosotros defendemos al pequeño y mediano productor, a las cooperativas y a los secaderos. Misiones está conformada por este tipo de PyMes”, afirmó un funcionario del área del Agro y la Producción.

En el acceso a las 600 Hectáreas se estacionaron los tractores provenientes de diferentes localidades para reclamar mejores precios para la hoja verde y respuestas frente a una crisis que golpea especialmente a pequeños y medianos agricultores, cooperativas y secaderos.

Se estimó que más de 200 manifestantes participaron. Muchos de ellos habían celebrado el triunfo de Milei tres años atrás con tractores, banderas argentinas y motosierras, principalmente en Andresito, la mayor productora de yerba mate del país.

El Presidente no hizo ninguna referencia al reclamo en su alocución, no pronunció la palabra “yerba” ni anticipó medidas para la economía regional en crisis.

“Sin correcciones”

“No habrá correcciones motivadas por la protesta social ni por el calendario electoral. Habrá más ajuste sobre la política, más apertura económica, nuevas reformas y una profundización del rumbo iniciado en diciembre de 2023. No voy a llegar a este momento para borrar con el codo lo que escribí con la mano”.

El Presidente abrió su exposición destacando a Misiones como una provincia “con tanto potencial productivo” y reivindicó la necesidad de separar “el ruido de los fundamentos”, principio que consideró central para las finanzas y la conducción del Estado.

“Estamos llenos de gente ruidosa que se queja. Si quieren hacer un omelette, tienen que romper los huevos. Si hay un entramado prebendario, va a patalear. Es así”, afirmó.

Milei aseguró que su compromiso es terminar “de una vez y para siempre con la maldita inflación” y que modificar la política monetaria devolvería rápidamente al país a una dinámica de suba de precios.

“No tiene sentido flexibilizar la política monetaria, porque hace doce meses que la base monetaria no cambia. Si la hago laxa, la inflación la tenemos a la vuelta de la esquina”. El mandatario destacó el avance de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, “destinada a quitarle al Gobierno la posibilidad de financiarse mediante emisión monetaria”.

Anticipó una segunda etapa de la reforma tributaria conocida como “Inocencia Fiscal” y defendió una mayor apertura comercial: “No se dejen engañar por los prebendarios a los que les gusta cazar en el zoológico. Esta no es todavía una economía abierta: necesita más apertura”.

“No vamos a aflojar en la disciplina fiscal”, afirmó. “El objetivo central es quitarle de una vez y para siempre las cadenas al sector privado y consolidar un modelo económico que pueda extenderse durante dos períodos presidenciales”.

Anticipó una segunda etapa de la reforma tributaria conocida como “Inocencia Fiscal”.

Defendió una mayor apertura comercial. “No se dejen engañar por los prebendarios a los que les gusta cazar en el zoológico. Esta no es todavía una economía abierta: necesita más apertura”.

“No vamos a aflojar en la disciplina fiscal”; afirmó.

“El objetivo central es quitarle de una vez y para siempre las cadenas al sector privado y consolidar un modelo económico que pueda extenderse durante dos períodos presidenciales”.

“La mejor gestión”

El Presidente calificó a su administración como “la mejor gestión económica de los últimos cien años” y cuestionó el accionar de los gobiernos que lo precedieron.

“Entre 2011 y 2023 la Argentina dejó de crecer y sufrió un retroceso de su producto bruto interno por habitante”, señaló, contrastando con que “este Gobierno logró quebrar el techo previo y alcanzar el PBI per cápita más alto de la historia”.

“Llevamos 27 meses de crecimiento seguido, les guste o no les guste a los corruptos periodistas”. Para Milei, “la economía acumulará un crecimiento cercano al 20% en cuatro años, quintuplicando el desempeño argentino de los 100 años anteriores.

“Al final, efectivamente soy especialista en crecimiento, con o sin dinero”. Afirmó que su programa redujo diez veces la inflación, bajó la pobreza en 25 puntos y permitió que 14 millones de personas salieran de esa condición.

Para Milei “la economía acumulará un crecimiento cercano al 20 % en cuatro años, por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y quintuplicando el desempeño argentino de los 100 años anteriores.

“Al final, efectivamente soy especialista en crecimiento, con o sin dinero”

“Nuestro programa redujo diez veces la inflación, bajó la pobreza en 25 puntos y permitió que 14 millones de personas salieran de esa condición.

Carta a Milei

Productores yerbateros presentaron una carta a Milei: “No son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate”.

Cinco organizaciones de productores responsabilizaron al Gobierno nacional por el deterioro de la actividad y reclamaron recuperar las facultades del INYM. El documento se conoce en coincidencia con la llegada del Presidente a Puerto Iguazú y en medio de una creciente conflictividad del sector.

Reclamo de yerbateros

Organizaciones representativas de productores y trabajadores rurales dirigieron una dura carta al presidente Javier Milei y a su equipo de Gobierno, cuestionando el rumbo adoptado por la Nación para la principal economía regional de Misiones y reclamando la recuperación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

“Lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate”, expresa el documento.

El escrito cuestiona el libre mercado aplicado a la cadena yerbatera. Las organizaciones sostienen que “la eliminación de mecanismos regulatorios no produjo una mayor competencia, sino que fortaleció la posición de los sectores más concentrados de la industria en detrimento de productores primarios, trabajadores rurales y consumidores”.

En julio, representantes de distintos eslabones de la cadena expusieron ante el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, un informe sobre las consecuencias que atribuían al nuevo esquema, pero el funcionario ratificó entonces la continuidad de la política nacional.

“Precios por debajo de los costos”

“El valor que actualmente recibe el productor por la hoja verde se realiza entre $180 y $285 por kilo, en numerosos casos mediante cheques diferidos a 90 o 120 días, valores que representan aproximadamente la mitad de los costos de producción”.

“El kilo de hoja verde debería ubicarse alrededor de $700, muy por encima de lo que se paga actualmente”.

Los productores agregaron el aumento de combustibles, fertilizantes, energía y otros insumos, mientras el precio de la materia prima permaneció deprimido. “La chacra” terminó siendo, sostuvieron, “la principal variable de ajuste de la cadena”.

Se registró menos cosecha y mayor presión sobre las chacras: “Durante los primeros siete meses de 2026 se cosecharon 71,5 millones de kilos menos de hoja verde que en igual período del año anterior, una contracción superior al 11%”.

Por último, los yerbateros piden “recuperar las facultades que perdió el Instituto Nacional de la Yerba Mate, especialmente aquellas destinadas a intervenir en el funcionamiento de la cadena y proteger a sus sectores más vulnerables”.