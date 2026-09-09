Los 3 rivales de la Selección argentina para los amistosos de septiembre: ninguno jugó el Mundial

A falta del anuncio oficial, la AFA ya tendría todo definido respecto a los encuentros que jugará la Selección argentina en la próxima fecha FIFA. Los detalles.

La Selección argentina ya empieza a darle forma a su primera fecha FIFA de la era post Lionel Messi. Después de la final del Mundial 2026 perdida ante España y con el anuncio del retiro del capitán, Lionel Scaloni, quien todavía no definió su continuidad y hoy parece complicada, tendrá por delante una ventana internacional con tres amistosos que se disputarán en nuestro país.

Los rivales a los que enfrentaría la Selección Aunque todavía la AFA no oficializó el calendario ni las sedes, los potenciales rivales ya están definidos. Según contó Esteban Edul en F12, programa de ESPN, la Albiceleste se enfrentaría a Burkina Faso, Benín y Bolivia durante el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Los tres partidos tendrán un denominador común: ninguno de los seleccionados consiguió disputar el último Mundial. Bolivia fue el que estuvo más cerca de meterse en la Copa del Mundo, pero quedó eliminado en la final del Repechaje frente a República Democrática del Congo. Los países africanos, por su parte, ni siquiera llegaron a esa instancia.

Burkina Faso sería uno de los rivales de la Selección argentina en la fecha FIFA post Mundial. El Monumental y el Mario Alberto Kempes de Córdoba aparecen como las principales alternativas para recibir a los subcampeones del mundo, aunque todavía hay nada confirmado y podrían aparecer otra sede sorpresa.