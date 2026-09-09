Bombazo sobre Lionel Messi en España, tras su retiro de la Selección argentina
Tras anunciar su retiro de la Albiceleste y ser nominado al Balón de Oro, Lionel Messi llegó a un acuerdo con un equipo de fútbol para adquirirlo.
Lionel Messi concretó un nuevo movimiento de peso fuera de las canchas. El capitán de Inter Miami y nominado al Balón de Oro 2026 acordó la compra del 100% de las acciones del Eldense, equipo que compite en la Segunda División de España, según informó Fabrizio Romano. De esta manera, La Pulga se convirtió en el principal propietario de la institución de Elda, en la provincia de Alicante, y dio un nuevo paso en su crecimiento como empresario dentro del mundo del fútbol.
La operación con los actuales dueños llegó a buen puerto y Messi se quedó con la totalidad del club, sin intervención de terceros. De esta manera, el rosarino tendrá por primera vez bajo su control una institución profesional en España, un país que conoce a la perfección después de haber desarrollado allí gran parte de su histórica carrera con Barcelona.
Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del Eldense de España
Si bien el acuerdo ya está cerrado, todavía deberán completarse los últimos procedimientos legales y contractuales para oficializar definitivamente la operación. Entre ellos se encuentra el proceso de due diligence y la correspondiente autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), pasos administrativos necesarios para que el cambio de propiedad quede formalmente concretado.
La compra del Eldense se suma a las otras inversiones de Messi dentro del fútbol. El argentino ya es propietario de la Unión Esportiva Cornellà, que compite en la Tercera Federación de España, mientras que también está al frente del Deportivo LSM de Uruguay junto a su amigo Luis Suárez. A ese mapa se agrega Leones FC, proyecto familiar que tiene a su hermano Matías como presidente.
Así, mientras continúa su carrera como futbolista en Estados Unidos, Messi amplía todavía más su imperio futbolístico. Con el Eldense ya acordado, La Pulga suma un club profesional español a una creciente lista de instituciones vinculadas directamente con su nombre y se prepara para afrontar un nuevo desafío, esta vez desde el otro lado del fútbol.