River lo compró por US$ 5.400.000, fue apartado al container de Cantilo y ahora se va del club libre

La dirigencia del Millonario alcanzó un acuerdo para rescindir el contrato de un futbolista que todavía se entrenaba apartado del plantel profesional.

El famoso container de River, que tanta polémica generó en su momento, está a punto de desaparecer. En el Predio Cantilo solo quedaban dos de los 14 futbolistas que habían sido apartados por la dirigencia hasta conseguir club, y este miércoles se resolvió la anteúltima salida: la de Fabricio Bustos.

El lateral derecho acordó la rescisión contractual y la misma se hará efectiva en las próximas horas. Es decir, se irá del Millonario con el pase en su poder pese a que su vínculo con la institución finalizaba en diciembre de 2027. La información fue revelada por el periodista Germán García Grova en su cuenta de X.

A pérdida: cuánto pagó River por la ficha de Fabricio Bustos La noticia no es menor porque, de confirmarse los términos acordados, River perderá patrimonio. Bustos recaló en Núñez en agosto de 2024 por pedido expreso de Marcelo Gallardo y el club hizo una fuerte inversión para contratarlo: desembolsó US$ 5.400.000 por la totalidad de su pase, que le pertenecía al Inter de Porto Alegre.

Fabricio Bustos rescinde su contrato con River. EFE El Tractor comenzó siendo titular, pero el regreso de Gonzalo Montiel en enero de 2025 le terminó quitando mucho protagonismo. En los dos años que estuvo en la Banda disputó un total de 53 partidos: en 46 de ellos fue desde el arranque y en 33 completó los 90 minutos. Además, no convirtió goles y brindó dos asistencias.